Покажіть це відео путіну! Полонені окупанти розповіли, як ховалися в лісах та фермах

Затримані закликають колег з Росії не йти в Україну ні під яким приводом

Співробітники Служби безпеки України поділилися записом допиту двох російських військовополонених, які розповіли про свої "пригоди" під час війни у нашій державі. Вони були в різних підрозділах, але доля обох дуже схожа — кинуті своїми ж і взяті в полон місцевим населенням.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на прес-службу СБУ.

Один із затриманих зізнався, що перебував у колоні техніки, яка була підірвана українськими захисниками. Знаходження лише у третьому автомобілі, а не першому, зберегло йому життя. Ті, хто зміг вижити, розбилися на маленькі гуртки та розбрелися хто куди.

"Я пішов, мій старшина, ще два контрактники. Пробігли у бік населеного пункту, взяли у дідуся машину, — зізнається чоловік. — Нас знову обстріляли і ми втекли в ліс, там перебували до темряви".

Потім, за його словами, вони побачили якийсь "червоний будинок", який виявився свинофермою. Там вони переночували, потім побрели до села, де пересувалися городами.

"Побачили першого чоловіка, підняли руки, сказали, що здаємося. Віддали йому зброю, бронежилети, шоломи", — резюмував полонений.

Його побратим формою стверджує, що не знав, куди їхав. Мовляв, їм пообіцяли перебування на кордоні з Україною протягом трьох днів. Проте вже в ніч з 23 на 24 лютого вони його перетнули і поїхали вглиб країни.

За його особистим зізнанням, зустрічали їх тут дуже недружелюбно. Особливо після того, як російська авіація почала бомбардувати мирне населення. Військовий каже, що їх запевняли, мовляв, вогонь вестиметься виключно по військових частинах.

"У нас затихла БМП. Почали кликати на допомогу, але ніхто не допоміг. У нас вибухнув кисневий балон, і всі наші, мабуть, злякалися", — описує свої "пригоди" в Україні окупант.

Він розповідає, що їм довелося блукати лісом протягом трьох-чотирьох днів. Потім їх виявили місцеві, які й змусили скласти зброю.

"Життя важливіше за все це, — закликає він своїх побратимів-росіян не їхати в Україну. — Насправді, тут хаос. Передова. Війна. Ніхто нічого не потребує — ні визволителів, ні завойовників".

У СБУ вже пропонують росіянам показати це відео кривавому диктатору Володимиру Путіну. І попереджають, що хоч із полоненими і поводяться добре, але в бою ворога шкодувати ніхто не збирається.

Нагадаємо, раніше ми писали про допит пілота, який скидав бомби на мирне населення Харківщини. Перед діалогом із правоохоронцями йому дозволили зателефонувати дружині, яка постійно турбувалася, чи залишать його в живих.