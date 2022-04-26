Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера розповів, чого насправді добивається путін в Україні

Якщо існують ще наївні люди, які вважають, що путін, за умови визнання Києвом російського статусу Криму і визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", здатен дати гарантії безпеки Україні, то мені таких людей щиро жаль. Нехай звернуться до психіатра.

Будь-які гарантії, які дає росія, не варті абсолютно нічого. Доведено новітньою історією рф, договорами 1990р. і 1997р. про визнання територіальної цілісності України російською федерацією. Росія протягом всієї своєї історії підписує договори не для того, щоб їх виконувати. Це лицемірний, жорстокий і підлий народ.

Насправді, росії не потрібні ні Севастополь, ні Крим, ні Донбас. Росії потрібне знищення України як держави, а також української нації, української мови, української культури, нашої історичної пам’яті.

"Украинского языка не было, нет и быть не может!". Забули? А вони не забули. І ніколи не забудуть.