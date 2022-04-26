Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера рассказал, чего на самом деле добивается путин в Украине

Если существуют еще наивные люди, которые считают, что путин при условии признания Киевом российского статуса Крыма и признания независимости "ДНР" и "ЛНР" способен дать гарантии безопасности Украине, то мне таких людей искренне жаль. Пусть обратятся к психиатру.

Любые гарантии, которые дает россия, не стоят абсолютно ничего. Доказано новейшей историей рф, договорами 1990г. и 1997г. о признании территориальной целостности Украины российской федерацией. Россия на протяжении всей истории подписывает договоры не для того, чтобы их выполнять. Это лицемерный, жестокий и подлый народ.

На самом деле россии не нужны ни Севастополь, ни Крым, ни Донбасс. России необходимо уничтожение Украины как государства, а также украинской нации, украинского языка, украинской культуры, нашей исторической памяти.

"Украинского языка не было, нет и быть не может!" Забыли? А они не забыли. И никогда не забудут.