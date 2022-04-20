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"Каятися пізно": слова "кримської няші" Поклонської про війну здивували мережу (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наталія Поклонська була прокурором у Криму, але перейшла на бік росії у 2014 році Новина оновлена 20 квітня 2022, 09:33
Наталія Поклонська була прокурором у Криму, але перейшла на бік росії у 2014 році

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Наталія Поклонська, яку нещодавно повернули з Кабо-Верде для роботи заступника голови Росспівробітництва, вразила новими висловлюваннями. Зокрема, вона заявила, що символіка "Z", яку використовують окупанти в Україні, це символ горя та трагедії не лише для України, а й для росії.

В ефірі програми "Особлива думка" на YouTube-каналі "Живой гвоздь" (колишня команда "Эхо Москвы") Поклонська висловилася, що трагедія в тому, що гинуть росіяни і що в контексті війни проти України важливіше не мета держави, а особистість.

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Така зміна риторики не могла пройти повз увагу інтернет-користувачів. Росіяни вже зазначили, що Поклонську "виписано з патріотів", а українці нагадали, що "каятися пізно".

Коментарі в соцмережах до новини про зміну думки Поклонської виявилися ще жорсткішими. Їй пригадали, не тільки, що вона у 2014 році зрадила Україну, а й нагадали, що амністії не буде і що в росії за дискредитацію їхньої армії може бути тюремний термін у 15 років.

Також висловили припущення, що вихід Поклонської зі своєю версією подій на широку аудиторію — початок нової політики Кремля.

Нагадаємо, перше одкровення "кримську няшу" спіткало на початку квітня, коли вона зазначила, що в Україні сформувалося інше суспільство, ніж у росії.

Її колишнього чоловіка тим часом затримано в Україні в рамках розслідування про посягання на територіальну цілісність України.

Як раніше писав "Телеграф", у росії антивоєнна риторика звучить не вперше — до цього їй відзначився російський бізнесмен Олег Тіньков.

Теги:
#Росія #Війна #Наталя Поклонська
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