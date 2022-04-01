"Україна – не росія": скандальна "прокурор Криму" здивувала зізнаннями

Колишня "прокурор Криму" вважає, що в Україні є зовсім інше суспільство.

Екс-російська прокурорша Криму Наталія Поклонська, яка привозила гуманітарну допомогу від окупантів до Херсонської області, заявила, що "Україна – це не росія", і що "там уже сформувалося щось своє".

Про це вона говорила на Youtube-каналі "Скажи Гордєєву" у майже двогодинному інтерв’ю, оприлюдненому 31 березня.

"Справді, Україна — це не росія. Там по-іншому влаштовано суспільство. Там упродовж восьми років уже сформовано щось своє, вже люди вбудувалися в те суспільство, і стали виживати по-своєму. За 8 років багато що змінилося", — заявила Поклонська.

Відповідаючи на запитання про те, чи широко в Україні поширений націоналізм, Поклонська відповіла, що настрої можуть бути абсолютно різними.

"І у нас у суспільстві різні настрій, і ура-патріотичні настрої, до речі, скажімо так, теж трошки напружують. Коли патріотизм межує з якимсь націоналізмом", — заявила Поклонська.

Також екс-депутат Держдуми поскаржилася, що на неї написали заяву до Слідчого комітету через дитячий малюнок з підписом "Світ без війни", який вона опублікувала у мережі.

"Ну, це ж маячня. Зараз багато хто навіть бояться думати голосно. Я не хочу так. Я хочу думати", — сказала Поклонська.

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Нагадаємо, Наталія Поклонська після захоплення Криму росією перейшла на бік окупантів і продовжувала працювати на посаді "прокурора Криму" до 2016 року. Потім вона взяла участь у передвиборчій кампанії партії "Єдина Росія" та стала депутатом Держдуми РФ.

В Україні Поклонську оголосили у розшук за "дії, вжиті з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади". Крім того, саме Поклонська була "стороною звинувачення" у справі 2014 року щодо відомого українського режисера Олега Сенцова.

Колишня "прокурор Криму" відома своїми скандальними та брехливими висловлюваннями на адресу України.