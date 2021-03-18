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Крымская "няша" выдала перл на росТВ, как "Правый сектор" на Майдане людей похищал

Крымская "няша" выдала перл на росТВ, как "Правый сектор" на Майдане людей похищал
09:54 Сегодня Телеграф скриншот из интервью

Известная своими неоднозначными высказываниями и идеями бывшая "прокурор Крыма", а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская утверждает, что члены "Правого сектора" во время Революции Достоинства (2013-2014гг) в Киеве похищали следователей-оперативников.

Об этом Поклонская сказала в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "RT".

"Они похищали наших ребят (из следственно-оперативной группы ред.)", - утверждает она.

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Поклонская рассказала историю о якобы схваченном "Правым сектором" оперативнике, осуществляющем в то время наружное наблюдение за происходящим на Майдане, который после "издевательств" "сошел с ума" и не смог продолжить работу.

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"И кроме того, ещё мало того, что похищали. Наша наружка-то тоже работала. И вот одного парня из наружки (он совсем молодой — то ли 22… до 25 лет) — когда его украли, поместили в КМДА (рус. КГГА, Киевская горадминистрация – ред.) в подвал. Они его нет, не пытали. Они просто издевались, веселились. Человек после этого сошёл с ума. Я его пыталась в Крым забрать, пыталась на работу хоть как-то, хоть помочь, но ничего не получилось, потому что он совсем…", - сказала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее Наталья Поклонская предложила генеральному директору компании "SpaceX" Илону Маску переехать жить в оккупированный Россией Крым.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Россия, Крым, Майдан, Правый сектор, Наталья Поклонская, Похищения.
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