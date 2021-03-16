"Палата номер 6 плачет": Поклонская разозлила идеей создать Дом тиктокера в Крыму (видео)

Бывшая "прокурор Крыма" и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая недавно решила помирить Украину с Россией, организовав конкурс видео, озадачилась новой инициативой создания Дома тиктокера в аннексированном Крыму.

Соответствующее видео с публичного выступления Поклонской опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Я предлагаю главе Крыма предусмотреть такой Дом тиктокера. Оборудовать помещение на территории какого-то пансионата, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь", - рассказала депутат.

По ее задумке летом тиктокеры должны приезжать на аннексированный полуостров и "создавали там свои видеоролики крутые, классные".

Поклонская: Я предлагаю главе Крыма предусмотреть такой Дом тиктокера. Оборудовать помещение на территории какого-то пансионата, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь. Чтобы тиктокеры летом приезжали в Крым и создавали там свои видеоролики крутые, классные. pic.twitter.com/35Kafr2qiS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 16, 2021

В сети бурно отреагировали на предложение Поклонской.

"Она по ходу поехала... Дума меняет людей! Они перестают думать", "Мозгами она и до Думы не отличалась. Видимо потому и потеснили с генеральского кресла. А куда было ее девать с таким уже статусом?", "Совсем, что ли Матильда!", "Как же ее тиктокнуло, однако...", "Вот что бывает, когда мужика нет", "Палата номер шесть по ней плачет....." – смеются в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Наталья Поклонская предложила генеральному директору компании "SpaceX" Илону Маску переехать жить в оккупированный Россией Крым.