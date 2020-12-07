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Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым: в сети насмехаются

Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым: в сети насмехаются
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Депутат Госдумы, Наталья Поклонская предложила генеральному директору компании "SpaceX" Илону Маску переехать жить в оккупированный Россией Крым.

Об этом Наталья Поклонская написала в Telegram.

"Илон Маск сообщил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", – говорится в сообщении.

Поклонская, обвинила Украину в том, что она якобы "лишила людей пресной воды".

"Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды. Как тебе такое, Илон Маск?", - написала Наталья Поклонская.

В сети пользователи лишь смеются с предложения Поклонской, недоумевая, все ли в порядке с головой у политика.

"Эээээээммммм, девушка, у вас там как с головой?"

"Там походу после развода на голову другой орган сильно влиять начал"

"Камни с неба, падающие прямо на голову, имеют свои побочные эффекты".

Напомним, HBO работает над мини-сериалом о SpaceX, космической компании, основанной Илоном Маском.

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Все по теме:

Калифорния, Крым, Техас, Наталья Поклонская, Илон Маск, Space X.

Автор:

Телеграф
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