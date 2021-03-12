"Няша" Поклонская решила помирить Украину с Россией и получила жесткую "ответку": детали скандала

Бывшая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская, страницу которой соцсеть Facebook лишила верификации, решила устроить конкурс на лучшее креативное видео для TikTok или Instagram.

О начале конкурса она объявила в своем Facebook.

"Видео должно содержать призыв к дружбе наших братских народов (можно на русском и на украинском языках). Особенно приглашаю к участию студентов и школьников из Украины. Построим Мост Дружбы вместе!" - уточнила Поклонская.

Но депутату Госдумы тут же в комментариях объяснили, что "мост дружбы" построить не удастся.

"Вряд ли украинцы захотят что-то снимать с Вами. Вы ведь нарушили присягу", "Какая дружба....сначала освободить Донбасс и Крым....выплатить репарации...восстановить разрушенное...покаяться ...простить прощение....и тогда может быть.....", "…Сами того не подозревая Вы подожгли фитиль динамита", "Никаких отношений с оккупантами Вася!!!! Забудь!!!", "Россия агрессор, который напал на Украину, какой мост дружбы!!! Прекратите войну вы, хватит нас атаковать!!!! Тюрьма по вам плачет", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Наталья Поклонская предложила генеральному директору компании "SpaceX" Илону Маску переехать жить в оккупированный Россией Крым.