Новости Украины:Facebook забрал "галочку" у страницы Поклонской.

Социальная сеть Facebook лишила верификации страницу украинской коллаборантки, сейчас депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской.

Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич в Facebook.

"У одного депутата Госдумы РФ, которая причастна к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений, противоправному запрещению Меджлиса крымскотатарского народа, исчезла галочка верификации в соцсети Facebook. Речь идет, конечно, о Наталии Поклонской", - написал Кориневич.

Он также добавил, что Facebook принял такое решение по его инициативе.

"Приятно было приложить к этому руку и инициировать этот процесс", - написал Кориневич.

Как известно, Поклонская - бывший украинский юрист. После начала незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма перешла на сторону России. Указом Путина была назначена так называемым "прокурором" оккупированного Крыма. Сейчас коллаборант Наталия Поклонская - депутат Государственной думы РФ.