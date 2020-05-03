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Соцсеть Facebook лишила верификации страницу Поклонской

Соцсеть Facebook лишила верификации страницу Поклонской
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Facebook забрал "галочку" у страницы Поклонской.

Социальная сеть Facebook лишила верификации страницу украинской коллаборантки, сейчас депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской.

Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич в Facebook.

"У одного депутата Госдумы РФ, которая причастна к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений, противоправному запрещению Меджлиса крымскотатарского народа, исчезла галочка верификации в соцсети Facebook. Речь идет, конечно, о Наталии Поклонской", - написал Кориневич.

Он также добавил, что Facebook принял такое решение по его инициативе.

"Приятно было приложить к этому руку и инициировать этот процесс", - написал Кориневич.

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Как известно, Поклонская - бывший украинский юрист. После начала незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма перешла на сторону России. Указом Путина была назначена так называемым "прокурором" оккупированного Крыма. Сейчас коллаборант Наталия Поклонская - депутат Государственной думы РФ.

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Все по теме:

Facebook, Наталья Поклонская, Оккупированный Крым, Антон Кориневич.
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