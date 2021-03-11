"Министр культуры" оккупированного Крыма отличилась нецензурной бранью на совещании (видео)

В оккупированном Крыму "представитель администрации", так называемый "министр культуры Крыма" Арина Новосельская устроила фурор на одном из заседаний, выругавшись матом из-за неработающей техники.

Об этом сообщает "Крыминформ" в Telegram.

"Еб*** твою мать! Поставили как обезьяне", - сказала "чиновница".

Такого явно никто не ожидал, поэтому "премьер-министр Крыма" Сергей Аксенов не мог не отреагировать.

"Арина Вадимовна, успокойтесь, Вы чего там?" – высказал свое недовольство поведением Новосельской он, попросив провести по инциденту служебное расследование.

Новосельская тут же стала извиняться.

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"Б*дло разное оккупировало органы власти", "Арише пора на заслуженный отдых, устала культуру в массы нести", "Министр" бескультурья)", - написали в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Аксенов рассказал, как Поклонская стала "прокурором Крыма".