Укр

"Украина – не россия": скандальная "прокурор Крыма" удивила признаниями

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Наталья Поклонская Новость обновлена 01 апреля 2022, 11:28
Наталья Поклонская

Бывшая "прокурор Крыма" считает, что в Украине совсем другое общество.

Экс-российский прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая привозила гуманитарную помощь от оккупантов в Херсонскую область, заявила что "Украина – это не Россия", и что "там уже сформировалось что-то свое".

Об этом она говорила на Youtube-канале "Скажи Гордеевой" в почти двухчасовом интервью, обнародованном 31 марта.

"Действительно, Украина — это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество, и стали выживать по-своему. За 8 лет многое изменилось", — заявила Поклонская.

Отвечая на вопрос о том, широко ли в Украине распространен национализм, Поклонская ответила, что настроения могут быть "совершенно разные".

"И у нас в обществе разные настроение, и ура-патриотические настроения, кстати, скажем так, тоже немножко напрягают. Когда патриотизм граничит с каким-то национализмом", — заявила Поклонская.

Также экс-депутат Госдумы пожаловалась, что на нее написали заявление в Следственный комитет из-за детского рисунка с подписью "Мир без войны", который она опубликовала в сети.

"Ну, это же бред. Сейчас многие даже боятся думать громко. Я не хочу так. Я хочу думать", — сказала Поклонская.

Напомним, Наталья Поклонская после захвата Крыма россией, перешла на сторону оккупантов и продолжала работать на должности "прокурора Крыма" до 2016 года. Затем она приняла участие в предвыборной кампании партии "Единая Россия" и стала депутатом Госдумы РФ.

В Украине Поклонскую объявили в розыск за "действия, предпринятые с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Кроме того, именно Поклонская была "стороной обвинения" в деле 2014 относительно известного украинского режиссера Олега Сенцова.

Бывшая "прокурор Крыма" известна своими скандальными и лживыми высказываниями в адрес Украины.

Теги:
#Россия #Наталья Поклонская
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