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Російські студенти не хочуть слухати пропаганду про Україну: з’явилося показове відео

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Уральський федеральний університет Новина оновлена 30 квітня 2022, 15:37
Уральський федеральний університет

Не всі росіяни хочуть слухати пропаганду

У росії студентам закладів вищої освіти почали читати лекції на тему того, як "шкодить Україна та НАТО". Втім, слухати їх погоджуються далеко не всі.

Так російська опозиціонерка Любов Соболь показала у своєму телеграм-каналі кадри, на яких студенти залишають заняття під час однієї з таких лекцій.

"Підписувач надіслав відеозапис, де чудово видно ставлення студентів до того марення, яким їх напихають у вишах по всій країні", — написала вона.

За її інформацією, випадок стався в Уральському федеральному університеті (Єкатеринбург).

Соболь закликала інших студентів не мовчати та продовжувати фіксувати факти "Z-фікації" дітей пропагандистами, щоб надалі оприлюднити їх.

Як відомо, у Росії постійно проводять численні акції на підтримку окупаційних військ в Україні, а "промивати" мізки починають чи не найраніших років. Наприклад, в одному з дитячих садків Казані вихователька розповідала дітям, чому війна це добре.

Втім, є окремі батьки, які яро виступають проти втягування дітей у путінську авантюру. Так одна з жінок зірвала літери V та Z із вікон дитсадка, навіть попри те, що вихователі почали загрожувати їй приїздом поліцейських.

Теги:
#Діти #Росія #Єкатеринбург #Пропаганда #Любов Соболь
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