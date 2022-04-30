Российские студенты не хотят слушать пропаганду об Украине: появилось показательное видео
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Не все россияне хотят слушать пропаганду
В россии студентам учреждений высшего образования начали читать лекции на тему того, как "вредит Украина и НАТО". Впрочем, слушать их соглашаются далеко не все.
Так российский оппозиционер Любовь Соболь показала в своем телеграм-канале кадры, на которых студенты покидают занятия во время одной из таких лекций.
"Подписчик прислал видеозапись, где прекрасно видно отношение студентов к тому бреду, которым их пичкают в вузах по всей стране", — написала она.
По ее информации случай произошел в Уральском федеральном университете (Екатеринбург).
Соболь призвала других студентов не молчать и продолжать фиксировать факты "Z-фикации" детей пропагандистами, чтобы в дальнейшем предать их огласке.
Как известно, в россии постоянно проводят многочисленные акции в поддержку оккупационных войск в Украине, а "промывать" мозги начинают чуть ли не самых ранних лет. Например, в одном из детских садов Казани воспитательница рассказывала детям, почему война это хорошо.
Впрочем, находятся отдельные родители, которые яро выступают против втягивания детей в путинскую авантюру. Так одна из женщин сорвала буквы V и Z из окон детсада, даже несмотря на то, что воспитатели начали угрожать ей приездом полицейских.
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