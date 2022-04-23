Есть и такие: в россии в детском саду мама посрывала символы Z (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 467
Воспитатели назвали букву Z — символом россии.
Во всем цивилизованном мире борются с символами войны рф в Украине — "V" и "Z", а вот в самой россии эти буквы можно увидеть даже в детских садиках. Правда, не всем нравится, что детей готовят к войне с маленьких лет.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook блогер Сергей Запорожский.
На кадрах видно, как одна из матерей недовольна тем, что на всех окнах детского садика наклеены бумажные буквы Z — символы войны. Сотрудники детсада убеждают женщину не срывать "символы россии" с окон и грозятся, что с ней разберется полиция и соответствующие органы.
"У нас в детсаду решены все проблемы?", — возмущалась женщина.
"В нынешней нацистской РФ — это можно считать подвигом", — прокомментировал видео Запорожский.
В сети похвалили женщину, однако ситуация для многих выглядела дико.
Напомним, в одном из детских садов россии недавно ведущая на мероприятии объясняла маленьким детям, что война против Украины — это хорошо. Также "воспитательница" провела "голосование" среди детишек: "Кто поддерживает войну".
Ранее российские оккупанты оконфузились, сообщив, что открыли новый детсад в Мариуполе.
- Дата публикации
-
- Категория
-