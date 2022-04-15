Зомбируют с пеленок: в российском детсаду детям внушают необходимость войны с Украиной (видео)

В россии детей начинают "зомбировать" практически с пеленок.

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что в одном из детских садиков россии провели "праздничное мероприятие", на котором маленьким детям объясняли необходимость начала войны с Украиной.

Соответствующее видео опубликовал telegram-канал Nexta.

В детском садике "Индиго" в Казани маленьким детям внушали, что война против Украины — это хорошо, ведь президент (путин) защищает людей. "Воспитательница" даже провела голосование среди детишек: "кто за войну", а "кто против".

"Может президент правильно поступил, что начал войну в Украине, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу? Может правильно? Он же заступился за своих. Все-таки, кто из вас за то, что правильно то, что мы сейчас воюем и идет война? Поднимите руки. Кто согласен? Только честно. Раз, два, три. Марат, ты что воздержался?" — женщина провела "голосование" среди детей.

Затем "воспитательница" начала пугать детей американцами и европейцами, которые придут в россию, если не поддержать президента. Примечательно, что на мероприятии находились родители, которые молча смотрели за тем, как "обрабатывают" их детей.

Напомним, российская пропаганда "поймала" в Мариуполе генерала НАТО, а на росТВ в открытую призывают убить президента Украины Владимира Зеленского.