За суботу в Україні позбулися кількох пам'яток, пов'язаних з росією та СРСР

Рішення щодо знесення прийнято в рамках дерусифікації через військову агресію росії

В українських містах продовжують позбуватися російсько-імперського минулого та демонтують пам'ятники, які пов'язані з країною-агресором. Лише за останню добу в Україні знищили три пам'ятні знаки, які нагадують українцям про злочини росіян на українських землях.

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Так, у місті Черкаси влада вирішила позбавитися напису про "возз'єднання" України з росією, який упродовж багатьох років знаходився на пам'ятному знаку Богдану Хмельницькому та втратив свій посил після повномасштабного вторгнення росії на землі нашої Батьківщини. Напис назавжди знищили, випаливши його автогеном.

Пам`ятник Богдану Хмельницькому у Черкасах

Це історичне дійство вирішили зафільмувати на відео, яке у суботу, 30 квітня було оприлюднене у соцмережі.

"На цьому місці стояв замок, з якого Богдан Хмельницький 8 червня 1648 року надіслав до москви листа з проханням про возз'єднання України з росією", — йшлося в тексті, який був накарбований на одному з боків стели з портретом українського гетьмана.

Того ж дня, в українському Чернігові бійцями 119 бригади територіальної оборони було демонтовано пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, — пише "Суспільне".

За словами бійців, демонтаж було проведено за відповідним дозволом місцевої влади та під пильним наглядом поліції. Після знесення погруддя Пушкіна передали до історичного музею.

Місце, де стояло погруддя Пушкіна

Долучилися до ліквідації російсько-імперського минулого і в Бориславі — маленькому містечку у Львівській області. Там, на одній з центральних вулиць демонтували колишній пам’ятник на честь "визволення Борислава від німецько-фашистських загарбників".

Відповідну інформацію Про це повідомили у пресцентрі міської ради.

Демонтаж пам`ятника у Бориславі

Рішення щодо знесення стели місцева влада ухвалила ще в грудні 2021 року, адже пам’ятник, встановлений в 1969 році, вже був частково зруйнованим. Проте повний його демонтаж вирішили провести зараз.

Що стосується інших пам'ятних знаків у Бориславі, які пов'язані з країною-агресором, то питання щодо їх демонтажу ще вирішується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Тернополі демонтували погруддя російському поету та прозаїку Олександру Сергійовичу Пушкіну.