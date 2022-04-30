За субботу в Украине избавились от нескольких памятников, связаннных с россией и СССР

Решение по сносу принято в рамках дерусификации из-за военной агрессии россии

В украинских городах продолжают избавляться от российско-имперского прошлого и демонтируют памятники, связанные со страной-агрессором. Только за последние сутки в Украине уничтожили три памятных знака, напоминающих украинцам о преступлениях россиян на украинских землях.

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Так, в городе Черкассы власти решили избавиться от надписи о "воссоединении" Украины с россией, которая на протяжении многих лет находилась на памятном знаке Богдана Хмельницкого и потеряла свой посыл после полномасштабного вторжения россии на земли нашей Родины. Надпись выжгли автогеном, навсегда ее уничтожив.

Памятник Богдану Хмельницкому в Черкассах

Это историческое действо решили снять на видео, которое в субботу, 30 апреля, было обнародовано в соцсети.

"На этом месте стоял замок, из которого Богдан Хмельницкий 8 июня 1648 направил в москву письмо с просьбой о воссоединении Украины с россией", — говорилось в тексте, что был запечатлен на одной из сторон стелы с портретом украинского гетмана.

В тот же день, в украинском Чернигове бойцами 119 бригады территориальной обороны был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, — пишет "Супільний".

По словам бойцов, демонтаж был проведен по соответствующему разрешению местных властей и под пристальным наблюдением полиции. После сноса бюст Пушкина был передан в исторический музей.

Место, где стоял бюст Пушкина

Приобщились к ликвидации российско-имперского прошлого и в Бориславе – маленьком городке во Львовской области. Там, на одной из центральных улиц, демонтировали бывший памятник в честь "освобождения Борислава от немецко-фашистских захватчиков".

Об этом сообщили в пресс-центре городского совета.

Демонтаж памятника в Бориславе

Решение по сносу стелы местные власти приняли еще в декабре 2021 года, ведь памятник, установленный в 1969 году, уже был частично разрушен. Однако его полный демонтаж решили провести сейчас.

Что касается других памятных знаков в Бориславе, связанных со страной-агрессором, то вопрос их демонтажа еще решается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Тернополе демонтировали бюст российскому поэту и прозаику Александру Сергеевичу Пушкину.