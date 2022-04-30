Розділило на до та після: на що росіяни перетворили квітучий Маріуполь (фото)

Чимало місцевих жителів не впізнають своє рідне місто

Маріуполь, евакуацію мирних жителів та захисників якого готує влада, під час війни найбільше постраждав від атак російських окупантів. У місті не залишилося жодної цілої споруди, а вся інфраструктура знищена на 90-95%. Якщо дивитися на довоєнні знімки, то здається, ніби вони були зроблені в іншому населеному пункті. Втім, загальні контури можна вловити.

"Телеграф" вирішив показати, як виглядали окремі місця Маріуполя до війни та після війни.

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В основному для порівняння потрапили центральні вулиці міста – їх найчастіше знімали на різних відео "у всій красі". Тепер завдяки цьому можна зрозуміти, наскільки великої шкоди було завдано Маріуполю.

Одна й та сама вулиця з різних боків (до і після бомбардувань)

Цей район, але з просуванням трохи далі виглядає зараз ще сумніше. Попри те, що особливо яскравих будівель в цьому "спальнику" не було, бачити обгорілі багатоповерхівки, де напевно хтось був поранений або вбитий, не дуже приємно.

Пусті чорні вікна дивляться на світ із докором

Читайте також: Категорія Україна Влада Маріуполя назвала кількість загиблих у зруйнованому росією драмтеатрі У міськраді підкреслили, що російські окупанти чудово знали, що завдають удару по дітях і мирних жителях

Однією з найвідоміших об’єктів під час російського вторгнення став Маріупольський драмтеатр. Як відомо, на нього було скинуто авіабомбу, незважаючи на напис "Діти" на площі поряд. Багатьом із тих, хто переховувався у бомбосховищі, вдалося вижити, однак і загиблих опинилося під завалами чимало.

Парадний вхід до драмтеатру

А ось і вид із тим самим написом.

Ця будівля стала своєрідною пам’яткою війни

А ось таким квітучим та радісним запам’ятала Маріуполь кореспондентка "Телеграфа", яка побувала там улітку. На знімках, до речі, територія навколо драмтеатру — площа та місцевий парк.

Ну і як обійтися без загального вигляду на місто? Церква як орієнтир.

Виглядає (не) трохи апокаліптично

Раніше "Телеграф" розповідав історію чудового порятунку із блокадного Маріуполя. Місцевий мешканець йшов п’ять діб разом зі своїм собакою, добираючись до волонтерського пункту у Запоріжжі. Світлини цього мандрівника торкаються глибини душі.