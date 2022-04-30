Розділило на до та після: на що росіяни перетворили квітучий Маріуполь (фото)
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Чимало місцевих жителів не впізнають своє рідне місто
Маріуполь, евакуацію мирних жителів та захисників якого готує влада, під час війни найбільше постраждав від атак російських окупантів. У місті не залишилося жодної цілої споруди, а вся інфраструктура знищена на 90-95%. Якщо дивитися на довоєнні знімки, то здається, ніби вони були зроблені в іншому населеному пункті. Втім, загальні контури можна вловити.
"Телеграф" вирішив показати, як виглядали окремі місця Маріуполя до війни та після війни.
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В основному для порівняння потрапили центральні вулиці міста – їх найчастіше знімали на різних відео "у всій красі". Тепер завдяки цьому можна зрозуміти, наскільки великої шкоди було завдано Маріуполю.
Цей район, але з просуванням трохи далі виглядає зараз ще сумніше. Попри те, що особливо яскравих будівель в цьому "спальнику" не було, бачити обгорілі багатоповерхівки, де напевно хтось був поранений або вбитий, не дуже приємно.
Однією з найвідоміших об’єктів під час російського вторгнення став Маріупольський драмтеатр. Як відомо, на нього було скинуто авіабомбу, незважаючи на напис "Діти" на площі поряд. Багатьом із тих, хто переховувався у бомбосховищі, вдалося вижити, однак і загиблих опинилося під завалами чимало.
А ось і вид із тим самим написом.
А ось таким квітучим та радісним запам’ятала Маріуполь кореспондентка "Телеграфа", яка побувала там улітку. На знімках, до речі, територія навколо драмтеатру — площа та місцевий парк.
Ну і як обійтися без загального вигляду на місто? Церква як орієнтир.
Раніше "Телеграф" розповідав історію чудового порятунку із блокадного Маріуполя. Місцевий мешканець йшов п’ять діб разом зі своїм собакою, добираючись до волонтерського пункту у Запоріжжі. Світлини цього мандрівника торкаються глибини душі.
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