У Зеленського планують швидку евакуацію цивільних з "Азовсталі": що дізналися ЗМІ
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У п'ятницю, 29 квітня, планується проведення "операції" з евакуації мирних жителів із металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Відповідну інформацію повідомило видання "Reuters", посилаючись на власні джерела в Офісі президента України.
Варто відзначити, що раніше представники ООН та Червоного хреста заявили про те, що готові долучитися та допомогти в евакуації маріупольців, які ховаються у підвалах "Азовсталі".
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