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У Зеленського планують швидку евакуацію цивільних з "Азовсталі": що дізналися ЗМІ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Життя українців у підвалах "Азовсталі" Новина оновлена 29 квітня 2022, 09:16
Життя українців у підвалах "Азовсталі"

У п'ятницю, 29 квітня, планується проведення "операції" з евакуації мирних жителів із металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Відповідну інформацію повідомило видання "Reuters", посилаючись на власні джерела в Офісі президента України.

Варто відзначити, що раніше представники ООН та Червоного хреста заявили про те, що готові долучитися та допомогти в евакуації маріупольців, які ховаються у підвалах "Азовсталі".

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Теги:
#Азовсталь #ЗМІ #Війна #Маріуполь
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