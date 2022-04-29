У Зеленського планують швидку евакуацію цивільних з "Азовсталі": що дізналися ЗМІ

У п'ятницю, 29 квітня, планується проведення "операції" з евакуації мирних жителів із металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Відповідну інформацію повідомило видання "Reuters", посилаючись на власні джерела в Офісі президента України.

Варто відзначити, що раніше представники ООН та Червоного хреста заявили про те, що готові долучитися та допомогти в евакуації маріупольців, які ховаються у підвалах "Азовсталі".

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