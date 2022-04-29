Рус

Житель Маріуполя п’ять діб виходив із оточення із собакою на руках: волонтер показала, що з ним сталося (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
505
Чоловік намагався врятувати себе та свою хвостату подругу Новина оновлена 29 квітня 2022, 09:42
Чоловік намагався врятувати себе та свою хвостату подругу

Волонтери допомагають маріупольцю прийти до тями від пережитого жаху

Із Маріуполя, який перебуває на межі чергової гуманітарної катастрофи, вдалося вибратися одному з місцевих жителів, який пішки дістався волонтерського центру у Запоріжжі. Місцеві співробітники були вражені до глибини душі — і його зовнішнім виглядом, і тим, що він не залишив у осаді російських окупантів свого собаку Жужу.

Знімками та історією сміливця поділилася на своїй Facebook-сторінці волонтер Галина Однорог.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Чоловікові довелося подолати понад 220 кілометрів, які розділяють Маріуполь та Запоріжжя, на своїх двох.

Маріуполь та Запоріжжя на карті
Маріуполь та Запоріжжя на карті

Він залишив рідний 23-й мікрорайон, взявши трохи речей, а також залишки їжі для себе та собаки.

У таку "кравчучку" умістилися весь багаж чоловіка
У таку "кравчучку" умістилися весь багаж чоловіка

Незважаючи на всі труднощі і довгий шлях, він не залишив свою хвостату подругу на прізвисько Жужа, а зробив усе можливе, щоб вибратися з російського пекла.

Та сама Жужа
Та сама Жужа

"Йшов під обстрілами, між мінами, йшов до нас, в Україну! П’ять діб! Ось такий ось "зелений коридор"! — пише волонтер. — Подивіться на ці руки! Бажання жити! Наш народ перемогти неможливо!"

Одяг чоловіка весь у кіптяви та пилу
Одяг чоловіка весь у кіптяви та пилу
Руки побував у пеклі на землі
Руки побував у пеклі на землі

Наразі волонтери дбають про "втікач", допомогли йому з речами першої необхідності, а також їжею. Не забули погодувати і його улюбленицю.

Захоплення від корму навіть не вдалося зняти чітко
Захоплення від корму навіть не вдалося зняти чітко

Звісно ж, історія хороброго маріупольця не залишила байдужими користувачів мережі.

Тим часом, нагадаємо, американська розвідка стверджує, що з Маріуполя відійшла частина російських військ. Однак їхня кількість настільки мала, що тиск на місто, по суті, практично не змінився.

Також "Телеграф" розповідав історію медика, якому довелося працювати із пораненими у Маріуполі людьми. Чоловік відпрацював в окупованому місті близько місяця, поки тривали активні бойові дії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Собака #Маріуполь
Михайло Подоляк
Україна
У Зеленського назвали дві проблеми переговорів з росією
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського назвали дві проблеми переговорів з росією
Дата публікації
Категорія
Життя українців у підвалах "Азовсталі"
У Зеленського планують швидку евакуацію цивільних з "Азовсталі": що дізналися ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Німеччина змінила своє рішення щодо постачання нафти з росії
Німеччина готова відмовитись від російської нафти, але є умова — WSJ
Дата публікації
Категорія
росія готова хвалитися ядерними боєголовками у будь-якому випадку
Загрозлива "червона кнопка": чи вбереже світ від ядерної війни смерть путіна
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз