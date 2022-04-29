Житель Маріуполя п’ять діб виходив із оточення із собакою на руках: волонтер показала, що з ним сталося (фото)

Волонтери допомагають маріупольцю прийти до тями від пережитого жаху

Із Маріуполя, який перебуває на межі чергової гуманітарної катастрофи, вдалося вибратися одному з місцевих жителів, який пішки дістався волонтерського центру у Запоріжжі. Місцеві співробітники були вражені до глибини душі — і його зовнішнім виглядом, і тим, що він не залишив у осаді російських окупантів свого собаку Жужу.

Знімками та історією сміливця поділилася на своїй Facebook-сторінці волонтер Галина Однорог.

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Чоловікові довелося подолати понад 220 кілометрів, які розділяють Маріуполь та Запоріжжя, на своїх двох.

Маріуполь та Запоріжжя на карті

Він залишив рідний 23-й мікрорайон, взявши трохи речей, а також залишки їжі для себе та собаки.

У таку "кравчучку" умістилися весь багаж чоловіка

Незважаючи на всі труднощі і довгий шлях, він не залишив свою хвостату подругу на прізвисько Жужа, а зробив усе можливе, щоб вибратися з російського пекла.

Та сама Жужа

"Йшов під обстрілами, між мінами, йшов до нас, в Україну! П’ять діб! Ось такий ось "зелений коридор"! — пише волонтер. — Подивіться на ці руки! Бажання жити! Наш народ перемогти неможливо!"

Одяг чоловіка весь у кіптяви та пилу

Руки побував у пеклі на землі

Наразі волонтери дбають про "втікач", допомогли йому з речами першої необхідності, а також їжею. Не забули погодувати і його улюбленицю.

Захоплення від корму навіть не вдалося зняти чітко

Звісно ж, історія хороброго маріупольця не залишила байдужими користувачів мережі.

Тим часом, нагадаємо, американська розвідка стверджує, що з Маріуполя відійшла частина російських військ. Однак їхня кількість настільки мала, що тиск на місто, по суті, практично не змінився.

Також "Телеграф" розповідав історію медика, якому довелося працювати із пораненими у Маріуполі людьми. Чоловік відпрацював в окупованому місті близько місяця, поки тривали активні бойові дії.