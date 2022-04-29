росія відвела частину військ від Маріуполя: що помітили у Пентагоні

Обстріл міста ведеться постійно і безперервно

Маріуполь, якому загрожує чергова гуманітарна катастрофа, залишила частина російських окупантів, котрі брали в облогу населений пункт. У Пентагоні стверджують, що військових перекинули на Запорізький напрямок для посилення бойових дій у цьому регіоні.

Про це стало відомо під час брифінгу високопосадовця Міноборони США 28 квітня, передає "Телеграф".

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Ті підрозділи, які вийшли з Маріуполя, йдуть на північний захід від міста. Американська розвідка попереджає: подібні маневри не означають, що Росія залишила портовий населений пункт у спокої або змінила плани.

Війська вирушили з Маріуполя у бік Запорізької області

"По Маріуполю продовжують завдавати ударів як авіаційних, так і ракетних. Ви не робите цього, якщо вважаєте, що це належить вам", — зазначив представник Пентагону, натякаючи на те, що боротьба з українськими захисниками Маріуполя триває.

Точної кількості сил, які покинули Маріуполь, у США назвати не змогли. При цьому уточнюють — навряд чи це велика кількість.

Усього ж в Україні, за попередніми оцінками американців, перебуває близько 92 російських БТГ, які "кошмарять" різні населені пункти в декількох областях.

Нагадаємо, що на даний момент Маріуполь постраждав, ймовірно, більше за решту українських міст. За попередніми підрахунками, тут під час бомбардувань та обстрілів російської армії загинуло близько 20 тисяч мирних жителів.

Додамо також, що, за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські військові просто перетворюють руїни міста на гетто, експлуатуючи українців, які вижили.