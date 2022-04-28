Не тільки обстріли: Маріуполю загрожує нова смертоносна небезпека

Жителям блокадного міста загрожує холера, дизентерія та кишкова паличка

Близько 100 тис. маріупольцям загрожує смертельна небезпека не лише через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарії.

Про це повідомляє Телеграм-канал Маріупольської міської ради.

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Через те, що в регіоні підвищується температура повітря, у Маріуполі, який вже два місяці перебуває в блокаді, можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії. У місті важка гуманітарна ситуація — через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічний брак питної води та їжі городянам загрожує холера, дизентерія та кишкова паличка.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, росіяни блокують усі спроби евакуації маріупольців. Вони не зацікавлені забезпечити населення продуктами, водою та медикаментами.

Нещодавно Вадим Бойченко заявляв, що в місті вже загинуло понад 20 тисяч мирних жителів, а тим часом у мережі з’являються нові супутникові знімки, на яких видно нові місця масових поховань убитих росіянами українців.

Як повідомляв "Телеграф", зараз окупанти практично роблять у Маріуполі гетто та використовують людей там як рабів.