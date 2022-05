росія успішно наступає на одному напрямку: карти боїв в Україні

Українські захисники героїчно стримують ворога у кількох областях

Поки на півдні нашої країни росія активно проводить окупаційні заходи і намагається зміцнити свою владу: перейменовує, вводить рублеву зону, на сході росармія продавлює позиції українських військових на південний захід, до Лиману. При цьому багато військ рф застопорилися на позиціях, відповідних лінії розмежування з ОРДЛО до початку масштабного вторгнення.

Як зазначили аналітики The Institute for the Study of War, це свідчить про те, що кривавий диктатор володимир путін має намір зберегти контроль над окупованими територіями на півдні, а не тільки на Донбасі.

Експерти також відзначили удар української артилерії під Ізюмом по штабу російської армії. Високопоставлений військовий начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов ймовірно був поранений (за іншими даними — його вже не було), а інші високопоставлені офіцери вбиті.

Маріуполь

З оточеного підприємства "Азовсталь" почали евакуювати цивільне населення у Запоріжжя. Масових бойових зіткнень не було.

Донецька та Луганська області

Обстріл лінії фронту триває постійно. Росармія зосереджена на остаточному захопленні Рубіжного та Попасної, українська сторона зазначила, що позиції Сил оборони блокуються, щоб не допустити маневру. Росвойська через Кримку та Олександрівку просуваються у бік Лимана, а також до Курахового через Оленівку та Новомихайлівку.

Українські оборонні позиції на рубежі з ОРДЛО утримують загарбників, але вони все ж таки частково просунулися на південний захід у бік Лимана. Передбачається, що вони отримали перевагу на південь і на захід від Ямполя (15 км на південний схід від Лимана).

Харківська область,

Удар по штабу під Ізюмом не тільки зробив "вантажем 200" високопоставлених офіцерів армії росії, серед яких імовірно генерал-майор Андрій Симонов (голова військ РЕБ Західного військового округу), начальник штабу ВДВ та інші, але й показав можливі коливання влади росії через "стопор" на цьому напряму. Експерти вважають, що розглядається варіант перемикання "вливань" на лиманський напрямок — єдиний більш-менш успішний для росії.

Харків та багато міст області все ще під вогнем. Важливо зазначити, що згідно з заявою Генштабу ЗСУ, обстріли ведуться також по позиціях на околицях Уд та Прудянки на північ від Харкова. Раніше ISW оцінював позиції українських військових у більш стислому вигляді та вніс зміни до карт.

Південний напрямок

Великих наступів був, війська рф проводять переміщення. Якщо росія вирішить наступати на Миколаїв та Кривий Ріг, це розділить її сили та нагадуватиме початковий провальний план вторгнення, вважають експерти.

Напружена ситуація навколо Придністров’я може означати як спробу захоплення Одеси, так і залучення українських сил до регіону.

Як раніше писав "Телеграф", у Тираспольському аеропорту помітили активність. Згідно з оприлюдненими планами, росія може напасти на Молдову, висадивши десант у Придністров’ї. Названо і ймовірну дату — 9 травня.

Ця дата раніше фігурувала в російських джерелах як сакральна, але за заявою глави МЗС росії сергія лаврова, підганяти "спецоперацію" вони не будуть. Також він зробив низку інших дивних заяв, що свідчать про певну зміну цілей рф.