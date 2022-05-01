Рус

Поранення Герасимова під Ізюмом: з’явилося ще одне підтвердження

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10270
Валерій Герасимов командував російським генштабом Новина оновлена 01 травня 2022, 14:50
Валерій Герасимов командував російським генштабом

Воєначальник окупантів прибув до України лише кілька днів тому

Начальник генштабу росії Валерій Герасимов справді міг бути поранений у ході бойових дій у районі Ізюма Харківської області.

Про це розповів російський політолог Валерій Соловей, відомий своїми нібито інсайдами із кремля.

"Герасимов отримав осколкове поранення верхньої третини правої гомілки без перелому кістки. Уламок вилучено, небезпеки для життя немає", — йдеться у повідомленні Солов’я.

Оперативно про війну в Україні читайте у нашому Телеграмі

Нагадаємо, що перші дані про можливе поранення Герасимова з’явилися вранці 1 травня, кажуть, що його було поранено під час удару українських захисників по штабу окупантів. За попередніми даними, там були десятки людей, і приблизно половина з них атаки не пережила.

Офіційного підтвердження інформації про поранення Герасимова поки що немає, проте ні для кого не секрет, що росія старанно приховує свої втрати, щоб не демотивувати своїх людей іти воювати в Україну.

За приблизними оцінками на 1 травня рф втратила в Україні вже близько 23,5 тисячі чоловік і тисячу танків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як українські захисники майстерно користуються нюансом конструкції російських танків, щоб знищувати бронетехніку разом із людьми всередині.

Теги:
#Валерій Герасимов #Валерій Соловей
Вибух під Білгородом
Новини Росії
Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вибух під Білгородом
Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді
Дата публікації
Категорія
Проблеми з надходженням "горючки" зазнають усі АЗС країни
Заправки масово запроваджують обмеження на бензин в Україні: що відомо
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти активно наводять свої порядки у Мелітополі
Життя в окупації. Мелітополь: перефарбовані фонтани, ціни в рублях та червоні прапори
Дата публікації
Категорія
Евакуація у Маріуполі
Евакуація з Маріуполя: влада зробила оголошення та звернулася до всіх українців
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 67 днів
Війна — день 67: ЗСУ звільнили ключовий населений пункт, а росіяни продовжують бомбити Одесу