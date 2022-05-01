Поранення Герасимова під Ізюмом: з’явилося ще одне підтвердження

Воєначальник окупантів прибув до України лише кілька днів тому

Начальник генштабу росії Валерій Герасимов справді міг бути поранений у ході бойових дій у районі Ізюма Харківської області.

Про це розповів російський політолог Валерій Соловей, відомий своїми нібито інсайдами із кремля.

"Герасимов отримав осколкове поранення верхньої третини правої гомілки без перелому кістки. Уламок вилучено, небезпеки для життя немає", — йдеться у повідомленні Солов’я.

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Нагадаємо, що перші дані про можливе поранення Герасимова з’явилися вранці 1 травня, кажуть, що його було поранено під час удару українських захисників по штабу окупантів. За попередніми даними, там були десятки людей, і приблизно половина з них атаки не пережила.

Офіційного підтвердження інформації про поранення Герасимова поки що немає, проте ні для кого не секрет, що росія старанно приховує свої втрати, щоб не демотивувати своїх людей іти воювати в Україну.

За приблизними оцінками на 1 травня рф втратила в Україні вже близько 23,5 тисячі чоловік і тисячу танків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як українські захисники майстерно користуються нюансом конструкції російських танків, щоб знищувати бронетехніку разом із людьми всередині.