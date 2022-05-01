"Для росії люди не важливі": як українці використовують слабке місце танків рф

Окупанти в’їжджають в Україну, фактично сидячи на порохових бочках

Російські танки Т-72, які широко використовуються армією країни-агресора в нападі на Україну, мають величезну ваду для їх екіпажів. Конструкція, що розміщує боєприпаси практично під сидінням у бійців, у разі попадання снаряда в більшості випадків призведе до загибелі всіх усередині танка. Цим, до речі, активно користуються українські захисники.

Аналіз бойової техніки російських окупантів провели журналісти The Washington Post.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Т-72 є радянською розробкою. Тоді за краще було робити техніку швидко, а не якісно, що і призводить сьогодні до величезних втрат серед російських армійців.

Так, усередині Т-72 снаряди розташовуються так, щоб створити своєрідне "коло" біля башти танка. Якщо ж усередину бойової техніки потрапить снаряд, то таке кільце може швидко спалахнути і, по ланцюговій реакції, розірвати танк, сприяючи "відриву" башти.

Читайте також: Категорія Україна В українців зараз більше танків, ніж у росії, заявляють у Пентагоні Кількість танків ЗСУ на цей час перевищує таку у введеного в Україну російського угруповання, заявляють у Пентагоні.

У сучасних арміях більшість країн віддали перевагу відмовитися від такого розташування зброї і перенесли її подалі — за броньовані стіни, сховавши від екіпажу по максимуму. Це можна добре побачити на прикладі німецьких та американських танків, зображених на інфографіці.

Порівняння танків

Додамо, що на озброєнні української армії теж знаходяться ті самі Т-72, проте наші захисники добре знають про цей мінус техніки та намагаються всіляко маневрувати. Це відбувається для того, щоб не дати супротивнику завдати смертельного удару. Натомість, судячи з кількості розбитої техніки ворога, контрудари по танкам українцям вдаються дуже добре.

На думку професора Військового коледжу армії США Роберта Е. Гамільтона, має Т-72 і свої переваги — йому вистачає лише трьох людей для управління. Проте загальні втрати серед танкістів рф сьогодні величезні. Цьому фахівець знаходить пояснення також.

"В американських танках протягом довгого часу пріоритетом було виживання екіпажу, на відміну від російських танків, — заявив Гамільтон. — Для росії люди — такий самий витратний матеріал, як і машини".

Зазначимо, що Польща нещодавно вирішила виділити Україні додатковий військовий транш допомоги та передала ЗСУ понад дві сотні танків. Так, це ті самі радянські Т-72, проте зараз нашим захисникам потрібна будь-яка важка техніка.

Тим більше, що в Німеччині заговорили про ймовірне надходження в Україну їхніх танків — марки "Леопард".

Росіян же знищуватимуть за допомогою новітньої зброї, презентованої Британією. Такі ракети "земля-повітря" зможуть вразити броньовану техніку супротивника на відстані 60 км.