Залишився лише старий мотлох: експерт проаналізував танкові втрати РФ і дійшов важливого висновку

Експерт проаналізував, коли російська армія втратить здатність до наступу

Станом на 61-й день активної фази війни російська армія втратила в Україні майже 22 тисячі особового складу та тисячі одиниць військової техніки.

Український військовий історик та співробітник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук підрахував, скільки танків втратили окупанти і як це позначилося на їхньому бойовому потенціалі.

3300 танків на всю армію Росії

Так, перед початком агресії проти України Росія мала близько 3300 танків різних типів "у першій лінії", які можна використовувати в бойових діях прямо зараз, причому лише 1850 з них мали тепловізори та сучасні засоби зв’язку.

Ще близько 1400 одиниць знаходяться на базах зберігання, які можна поставити в дію за 3-6 місяців. Решта – законсервована техніка, кількість та стан якої врахувати дуже важко, але левова частка цих танків морально застаріла, а то й просто перетворилася на металобрухт, пише експерт.

"Гвардія Росії нездатна наступати"

Як пояснює Андрій Харук, загальноприйнятим вважається, що військова частина втрачає здатність вести наступальні дії через втрату 20-25% танків. Якщо частина втрачає 40% танків — вона передбачена тільки для оборони в стилі "ні кроку назад!" та "до останнього солдата".

"Так, станом на 24 лютого противник мав у першій черзі (і найближчому резерві) близько 3300 танків. За даними відомого ресурсу Оryx, станом на 24 квітня фотоматеріалами підтверджено втрату 551 з них (зокрема 215, які постраждали від наших бійців), це близько 16,7%. Але! У ці цифри не входять танки, евакуйовані москалями, але які потребують ремонту на заводах", — наголошує експерт.

Якщо ж дивитися в розрізі ударних частин, картина виглядає ще більш гнітюче. Так, 1 гвардійська танкова армія зі 155 танків Т-80У втратила 65, або 41%, а з урахуванням пошкоджених понад 50%. З 72 Т-80БВМ втрачено 17 або 23%, а з 382 Т-72БЗМ втрачено 92.

Як підкреслює Андрій Харук, найкращі частини окупантів уже втратили повноцінні наступальні можливості і потребують переформування в тилу. При цьому, швидше за все, поповнити їх вдасться знятими з баз зберігання звичайними, не модернізованими Т-72, які стануть легкою мішенню для українських засобів боротьби з танками.

"Цілком нерівнозначна заміна! Російський ведмідь внаслідок нападу на Україну втратить свої броньовані ікла, і ще багато років не зможе їх відростити!", — резюмує Андрій Харук.

Тим часом США нарощують постачання озброєнь в Україну, а 24 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном та керівником Пентагону Ллойдом Остіном. На зустрічі було обговорено низку важливих питань, у тому числі про оборонну допомогу.