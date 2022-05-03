Є два варіанти: глава розвідки розповів, чим для росії закінчиться вторгнення в Україну

У ГУР МО озвучили два сценарії поразки росії

Росія має два варіанти завершення війни і в обох випадках вона втратить частини своїх територій.

Про це розповів голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю НВ.

За його словами, перший із варіантів полягає в тому, що росію буде розділено на три або більше частин. При другому варіанті вона збереже відносну територіальну цілісність, але буде змушена повернути території тим країнам, у яких вона раніше їх захопила.

Це торкнеться і Курильських островів, які повернуться до складу Японії, і навіть сучасної Калінінградської області, що належить Німеччині.

"Новий керівник скаже, що росія ні до чого у всіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого", — говорить Буданов.

Глава ГУР МО наголосив, що більша частина військово-політичного керівництва росії це добре розуміє, а тому й активно намагається вийти на діалог із Заходом.

Буданов зазначає, що російські чиновники дуже бояться втратити своє майно і добре розуміють, чим усе для них може скінчитися.

При цьому він зазначив, що варіант, в якому кривавий диктатор володимир путін залишиться живим і при владі, зараз виглядає практично нереальним.

"Він військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у безвихідь", — додав глава української розвідки.

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що мирного договору між Україною та Росією бути не може, а війна закінчиться лише капітуляцією Москви.