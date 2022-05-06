Сплошное 9 мая: россияне превратили Мелитополь в "образцовый советский город", и даже повесили флаги СССР

Россияне решили с размахам отпраздновать свой любимый праздник в оккупированном Мелитополе.

Приближение 9 мая привело к тому, что на захваченных российскими войсками территориях начали демонстративно готовится к "главному празднику всея России" — Дню Победы. Не секрет, что победа над фашизмом уже давно используется Кремлем как лишний повод раз в году вспомнить о "славном советском прошлом".

На этот раз "победобесие" добралось и до захваченных российскими войсками территорий Востока и Юга Украины. В частности, в Мелитополе и ряде других городов восстанавливают снятые в ходе декоммунизации памятники Ленину, вывешивают советские флаги, наводят марафет на памятниках эпохи СССР.

В распоряжении "Телеграфа" оказались фотографии и видео с города Мелитополь Запорожской области, который с первых дней находится в оккупации. Город не затронули боевые действия и к третьему месяцу войны многие местные жители, увы, привыкают к оккупации и пытаются приспособиться к жизни в нынешних условиях.

В городе вывешивают советские флаги

Появилось множество билбордов ко Дню Победы

Россияне решили с размахам отпраздновать свой любимый праздник

Есть и такой билборд - с призывом "не бояться"

Ранее мы рассказывали, что к Первомаю в Мелитополе провели попытку митинга, которая закончилась позором из-за малого количества участников. Но вот кого точно немало в Мелитополе — российских военных. Дело в том, что через город идет переброска войск из Крыма в направлении Мариуполя и Донбасса.

На улицах то и дело ездят грузовики с военными, которых свозят с депрессивных закутков российской федерации. Местные жители также допускают, что часть машин время от времени пустыми ездят по городу специально, создавая ощущение массовости.

Практически все билборды города забиты тематикой 9 мая. Доходит до абсурда, что на нескольких подряд вывесках размещены одинаковые картинки. Объяснить наличие флагов СССР (кроме все того же "победобесия") никто не может — город захватили российские оккупанты, но флаг вывесили советский.

Оккупанты особо не заморачивались и вывесили одинаковые плакаты

В целом, горожанам пытаются напомнить о великой Победе, не вспоминая, что сейчас город находится в оккупации. Ведь никто российских войск в Мелитополе не ждал и не звал их туда.

Улицы города превратились в одно сплошное 9 мая, но жители ждут и верят, что скоро у них будет свой День Победы. День, когда над городом снова поднимут флаг Украины.

Отметим, что в Мелитополь россияне активно начали завозить товары из "днр" и создавать видимость нормальной полноценной жизни. Кроме того, в городе были замечены первые пророссийские собрания местных "полицаев".

Также, ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный репортаж о жизни в оккупированном Мелитополе и том, как в городе проводят весьма "неласковую деукраинизацию".