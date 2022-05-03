В Мелитополе уже появились первые "полицаи": фото

Официально задачей "подразделения" называют патруль улиц

В оккупированном Мелитополе, где 3 мая подорвался заминированный скутер, были замечены первые пророссийские собрания местных "полицаев". Коллаборантов из числа городского населения собрали в "Мелитопольскую казачью дружину".

Информацию об этом разместил украинский военнослужащий и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram.

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Мужчин разного возраста собрали в центре Мелитополя, где для них провели "инструктаж".

Как проводился инструктаж

Судя по фото, в "отряд" вошли даже молодые парни, хотя преобладающее большинство, конечно, составляют люди более зрелого возраста. Часть из них уже получила спецформу с отдельными отличительными нашивками, а также шапки, схожие на зимние головные уборы украинских полицейских.

"Полицаям" выдали специальные нашивки

Официально "казаков" представили как людей, занимающихся "охраной общественного порядка". В сети же предполагают, что "полицаи" будут отслеживать и пресекать возможные собрания проукраинских жителей.

Формы хватило не на всех

Отметим и тот факт, что собрание проводилось под зданием, над которым оккупантами вывешен российский триколор.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный репортаж о жизни в оккупированном Мелитополе и том, как в городе проводят весьма "неласковую деукраинизацию".

Также мы писали, что российские оккупанты пытаются все заменить продукцией "из-за поребрика". Страдают даже украинские супермаркеты, на которых меняют вывески.