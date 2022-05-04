Жизнь в оккупации. Мелитополь: "орки" перекрашивают танки и завозят алкоголь "днр"

Черешневой столице Украины в оккупации приходится несладко

Российские оккупанты с каждым днем вносят все больше корректив в жизнь на временно подконтрольных им территориях Украины, — в частности, в Мелитополе Запорожской области они активно начали завозить товары из "днр" и создавать видимость нормальной полноценной жизни.

В распоряжении "Телеграфа" оказались свежие фото и информация с места событий.

У нас "всё нормально"

Для пропагандистской картинки негоже снимать настоящие реалии жизни в оккупации, потому в Мелитополе активно стали открывать развлекательные заведения, — разномастные кафешки и чебуречные для "уставших от войны".

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Однако, как видно на фото, желающих отдыхать и развлекаться считанные единицы:

Заведения потихоньку открываются

Но посетителей внутри единицы

Кроме того, ко Дню победы 9 мая перекрасили памятный танк:

Теперь можно отпраздновать хоть победу над ржавчиной

Грабят остатки украинского и завозят своё

Наверное, уже всем известно, как нагло оккупанты присвоили себе здания супермаркетов "АТБ", руководство которых отказалось сотрудничать, — там открыли свои магазины "Мера".

На сегодняшний день в них активно допродают украинские товары, среди которых и алкоголь с украинскими акцизами.

Украинский герб никого не смущает?

Но также стали появляться товары, произведенные на оккупированном Донбассе, — в частности, алкоголь, консервы и крупы.

Давно в Украине не травились суррогатным алкоголем

За считанные дни гречка подорожала в полтора раза

С оккупированного Донбасса завезли консерв

Советский сервелат из "днр" рискнули бы съесть?

Местные жители утверждают, что на рынке в Мелитополе почти все можно купить дешевле, в "Мере" выгодно покупать только яйца и туалетную бумагу.

Некоторых товаров там и вовсе нет.

Какую чистоту может принести немытая россия?

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему украинцы не должны радоваться очередным ударам по Чернобаевке.