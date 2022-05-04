Жизнь в оккупации. Мелитополь: "орки" перекрашивают танки и завозят алкоголь "днр"
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Черешневой столице Украины в оккупации приходится несладко
Российские оккупанты с каждым днем вносят все больше корректив в жизнь на временно подконтрольных им территориях Украины, — в частности, в Мелитополе Запорожской области они активно начали завозить товары из "днр" и создавать видимость нормальной полноценной жизни.
В распоряжении "Телеграфа" оказались свежие фото и информация с места событий.
У нас "всё нормально"
Для пропагандистской картинки негоже снимать настоящие реалии жизни в оккупации, потому в Мелитополе активно стали открывать развлекательные заведения, — разномастные кафешки и чебуречные для "уставших от войны".
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Однако, как видно на фото, желающих отдыхать и развлекаться считанные единицы:
Кроме того, ко Дню победы 9 мая перекрасили памятный танк:
Грабят остатки украинского и завозят своё
Наверное, уже всем известно, как нагло оккупанты присвоили себе здания супермаркетов "АТБ", руководство которых отказалось сотрудничать, — там открыли свои магазины "Мера".
На сегодняшний день в них активно допродают украинские товары, среди которых и алкоголь с украинскими акцизами.
Но также стали появляться товары, произведенные на оккупированном Донбассе, — в частности, алкоголь, консервы и крупы.
Местные жители утверждают, что на рынке в Мелитополе почти все можно купить дешевле, в "Мере" выгодно покупать только яйца и туалетную бумагу.
Некоторых товаров там и вовсе нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему украинцы не должны радоваться очередным ударам по Чернобаевке.
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