Херсонцам не смешно: украинцам рассказали правду о "Чернобаевке 18:0"

Под ударом оказываются не только оккупанты

Украинцы каждый раз радуются новым ударам по оккупационным войскам в Чернобаевке, хотя там также находятся и мирные жители, граждане Украины, которые от этого страдают.

Об этом на своей страничке в социальной сети рассказала Виктория Маличенко, семья которой живет в Херсоне.

"Херсонцам не смешно. Когда ты в оккупации более 2 месяцев – смеяться тяжело. Там дышать тяжело. Ты не можешь выйти в магазин, не чистив телефон, ты не купишь лекарства, которые тебе нужны, не купишь продукты, которые ты привык есть, не знаешь, придет ли сегодня домой твой муж или папа", — пишет девушка.

Честно о войне в Украине читайте на нашем канале

Она объясняет, что оккупанты везут украинцам минированную "гуманитарку", при этом закрыв ввоз продуктов, лекарств и товаров.

У жителей Херсона не было ни одной официально возможности эвакуироваться, люди рисковали своей жизнью и сами выбирались под обстрелами, обысками, по минным полям.

Виктория рассказывает, что Херсонскую область тоже обстреливают, просто люди сидят без связи и не могут об этом рассказать, а в поселки в лучшем случае раз в несколько дней завозят хлеб.

"Мы не хотим звезд, анекдотов и россии. Мы хотим освобождения", — пишет она.

Напомним, что 2 мая советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что Украина в 18 раз ударила по Чернобаевке под Херсоном, — подорвала склад боеприпасов россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сейчас живет оккупированный россиянами Мелитополь, и как там стирают все следы Украины.