Життя в окупації. Мелітополь: "орки" перефарбовують танки та завозять алкоголь "днр"
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Черешневій столиці України в окупації доводиться несолодко
Російські окупанти з кожним днем вносять все більше коректив у життя на тимчасово підконтрольних ним територіях України, зокрема, у Мелітополі Запорізької області вони активно почали завозити товари з "днр" та створювати видимість нормального повноцінного життя.
У розпорядженні "Телеграфу" опинилися свіжі фото та інформація з місця подій.
У нас "все добре"
Для пропагандистської картинки не бажано знімати справжні реалії життя в окупації, тому в Мелітополі активно почали відкривати розважальні заклади, — різномасні кафешки та чебуречні для "втомлених від війни".
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Проте, як видно на фото, бажаючих відпочивати та розважатися лічені одиниці:
Крім того, до Дня перемоги 9 травня перефарбували пам’ятний танк.
Грабують залишки українського і завозять своє
Напевно, вже всім відомо, як нахабно окупанти привласнили будівлі супермаркетів "АТБ", керівництво яких відмовилося співпрацювати, — там відкрили свої магазини "Міра".
На сьогоднішній день у них активно допродують українські товари, серед яких і алкоголь із українськими акцизами.
Але також стали з’являтися товари, вироблені на окупованому Донбасі, зокрема алкоголь, консерви та крупи.
Місцеві жителі стверджують, що на ринку в Мелітополі майже все можна купити дешевше, у "Мері" вигідно купувати лише яйця та туалетний папір.
Деяких товарів там зовсім немає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому українці не повинні радіти черговим ударам по Чорнобаївці.
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