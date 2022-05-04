Життя в окупації. Мелітополь: "орки" перефарбовують танки та завозять алкоголь "днр"

Черешневій столиці України в окупації доводиться несолодко

Російські окупанти з кожним днем вносять все більше коректив у життя на тимчасово підконтрольних ним територіях України, зокрема, у Мелітополі Запорізької області вони активно почали завозити товари з "днр" та створювати видимість нормального повноцінного життя.

У розпорядженні "Телеграфу" опинилися свіжі фото та інформація з місця подій.

У нас "все добре"

Для пропагандистської картинки не бажано знімати справжні реалії життя в окупації, тому в Мелітополі активно почали відкривати розважальні заклади, — різномасні кафешки та чебуречні для "втомлених від війни".

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Проте, як видно на фото, бажаючих відпочивати та розважатися лічені одиниці:

Заклади потихеньку відкриваються

Але відвідувачів усередині одиниці

Крім того, до Дня перемоги 9 травня перефарбували пам’ятний танк.

Тепер можна відсвяткувати хоч перемогу над іржею

Грабують залишки українського і завозять своє

Напевно, вже всім відомо, як нахабно окупанти привласнили будівлі супермаркетів "АТБ", керівництво яких відмовилося співпрацювати, — там відкрили свої магазини "Міра".

На сьогоднішній день у них активно допродують українські товари, серед яких і алкоголь із українськими акцизами.

Український герб нікого не бентежить?

Але також стали з’являтися товари, вироблені на окупованому Донбасі, зокрема алкоголь, консерви та крупи.

Давно в Україні не труїлися сурогатним алкоголем

За лічені дні гречка подорожчала у півтора рази

З окупованого Донбасу завезли консерви

Радянський сервелат із "днр" ризикнули б з’їсти?

Місцеві жителі стверджують, що на ринку в Мелітополі майже все можна купити дешевше, у "Мері" вигідно купувати лише яйця та туалетний папір.

Деяких товарів там зовсім немає.

Яку чистоту може принести немита росія?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому українці не повинні радіти черговим ударам по Чорнобаївці.