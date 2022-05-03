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Херсонцям не смішно: українцям розповіли правду про "Чорнобаївку 18:0"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Жарти про Чорнобаївку вже зовсім не смішні, впевнені жителі Херсона Новина оновлена 03 травня 2022, 10:53
Жарти про Чорнобаївку вже зовсім не смішні, впевнені жителі Херсона

Під ударом опиняються не лише окупанти

Українці щоразу радіють новим ударам по окупаційним військам у Чорнобаївці, хоча там також перебувають і мирні жителі, громадяни України, які від цього страждають.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі розповіла Вікторія Маличенко, сім’я якої мешкає у Херсоні.

"Херсонцям не смішно. Коли ти в окупації більше 2 місяців — сміятися важко. Там дихати важко. Ти не можеш вийти в магазин, не чистивши телефон, ти не купиш ліки, які тобі потрібні, не купиш продукти, які ти звик їсти, не знаєш, чи прийде сьогодні додому твій чоловік чи тато", — пише дівчина.

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Вона пояснює, що окупанти везуть українцям міновану "гуманітарку", закривши ввезення продуктів, ліків і товарів.

Жителі Херсона не мали жодної офіційної можливості евакуюватися, люди ризикували своїм життям і самі вибиралися під обстрілами, обшуками, мінними полями.

Вікторія розповідає, що Херсонську область теж обстрілюють, просто люди сидять без зв’язку і не можуть про це розповісти, а до селищ у кращому разі раз на кілька днів завозять хліб.

"Ми не хочемо зірок, анекдотів та росії. Ми хочемо звільнення", — пише вона.

Нагадаємо, що 2 травня радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що Україна у 18 раз ударила по Чорнобаївці під Херсоном, — підірвала склад боєприпасів росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зараз живе окупований росіянами Мелітополь, і як там стирають усі сліди України.

Теги:
#Херсон #Окупація #Чорнобаївка
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