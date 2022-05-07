Окупанти підірвали мости поблизу Харкова: свіжа карта боїв в Україні

Загарбники бояться контрнаступу українців

У суботу, 7 травня, на 73-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівнюючи з даними за 6 травня.

Карта боїв в Україні за 7 травня

Карта боїв в Україні за 6 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів у районі Харкова. На Ізюмському напрямку противник веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА з метою уточнення позицій наших військ. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами скоєно підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступних дій підрозділів Сил оборони.

Циркуни та Руські Тишки на карті України

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ.

У місті Маріуполь противник продовжує блокування підрозділів Сил оборони у районі "Азовсталь". Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Південнобузькому напрямку ворог завдавав вогневого ураження із застосуванням артилерії по позиціях наших військ. Здійснив обстріл цивільної інфраструктури Миколаєва ракетами та реактивними системами залпового вогню. У населеному пункті Івано-Кепино підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки супротивника.

Івано-Кепине на карті України

Раніше повідомлялося, що 7 травня окупанти завдали ракетного удару по Одесі, а в Держдумі рф розповіли, коли закінчиться "спецоперація".