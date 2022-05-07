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У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Петро Толстой Новина оновлена 07 травня 2022, 15:52
Петро Толстой

У росії відкрито заговорили про захоплення України

У суботу, 7 травня, на 73-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії заявили, що вихід військ до кордонів Польщі стане кінцем "спецоперації".

Про це заявив віцеспікер Держдуми Петро Толстой в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

У своїй промові Толстой згадав друзів України – прем’єр-міністрів Великої Британії та Італії, Бориса Джонсона та Маріо Драгі відповідно.

"Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона або Маріо Драгі, ми закінчимо операцію, коли вважаємо за потрібне, — сказав він. — Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", — заявив Толстой.

Толстой уточнив, що "спецоперація" закінчиться, коли Україна буде повністю "денацифікована" і демілітаризована і "більше не буде можливості перетворити її на антиросію, як це нібито намагався зробити Захід протягом останніх 30 років". Крім того, депутат зазначив, що його дії не зраджують спадщину його прапрадіда Льва Толстого.

"Лев Миколайович Толстой був офіцером російської армії. Він вбивав англійців та французів у Криму", — заявив Толстой.

Раніше повідомлялося, що 7 травня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Крім того, окупанти вирішили перейменувати на 9 травня українське місто.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Петро Толстой
Новини Росії
У держдумі рф назвали нову умову закінчення "спецоперації" в Україні
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