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Окупанти вирішили тимчасово перейменувати українське місто

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Луганськ вирішили "прикрасити" до Дня перемоги над нацизмом Новина оновлена 07 травня 2022, 13:59
Луганськ вирішили "прикрасити" до Дня перемоги над нацизмом

Фантазія колаборантів просто невичерпна

Російські окупанти напередодні сакральної для диктатора Володимира Путіна дати 9 травня вирішили перейменувати український Луганськ. На всю "переможну" добу обласний центр називатиметься Ворошиловградом — як до 1990 року.

Інформацію про це повідомляють росЗМІ.

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"Радісною" новиною з кремлівськими пропагандистами поділилися бойовики "ЛНР", які заявили, що перейменування буде тимчасовим. Таким чином у регіоні хочуть "віддати данину" пам’яті загиблих воїнів Другої світової війни, дозволивши місту хоч на день згадати про свою "велику історію".

Відповідний "указ" було підписано головою бойовиків "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Цікаво, що повноцінно змінити назву Луганська не збираються з вельми "аргументованої" причини — адже невизнана "народна республіка" вже має назву "Луганська".

Нагадаємо, що зараз на Луганщині та Донеччині ведуться серйозні військові дії. Як свідчить нова карта боїв в Україні, найбільше "уваги" зараз окупанти намагаються надати Сєверодонецьку.

Також ми писали, що лідер Чечні рамзан кадиров раніше погрожував особисто приїхати "звільняти Луганськ", незважаючи на те, що він вісім років перебуває під контролем російських бойовиків. Втім, схоже ганебне застереження повторилося пізніше ще раз — цього разу з одним із сіл на Донбасі.

Теги:
#Україна #Росія #Луганськ #Донбас #Перейменування #ЛНР #ОРДЛО
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