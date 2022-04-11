Рус

Кадиров знову зібрався брати Київ, але спочатку поїде "звільняти" Луганськ та Донецьк (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
916
Армія росії в Україні Новина оновлена 11 квітня 2022, 03:16
Армія росії в Україні

Очевидно, окупанти не відмовилися від ідеї захопити Київ

Російські окупаційні війська не залишили планів із захоплення столиці України та "інших населених пунктів".

Про це розповів глава Чечні рамзан кадиров, передає Nexta.

За його словами, він отримав усі карти від командирів і починатиметься "точкова робота" та наступальна операція.

Кадиров каже, що насамперед кривавий диктатор володимир путін поставив завдання "звільнити Луганськ та Донецьк". Ймовірно, він мав на увазі захоплення Донецької та Луганської областей, оскільки ці два міста і так знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях ОРДЛО.

"Потім далі заберемо Київ і всі інші міста", — сказав він, але потім поправив себе і заявив, що їхня мета полягає не в тому, щоб захопити міста, а щоб "знищити бандерівців та шайтанів".

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні заявляли, що поки що не бачать передумов до того, що російські війська повторно підуть на штурм Києва. Таку саму думку озвучив і радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який висловив думку, що це було б для росіян "великою тупістю". Водночас повністю і виключати ймовірність ще одного наступу на столицю він не став.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Рамзан Кадиров
Ракета
Україна
У Миколаєві чули сильний вибух: є поранений (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ракета
У Миколаєві чули сильний вибух: є поранений (відео)
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон та Марін Ле Пен
Вибори у Франції: Макрон лідирує, але з мінімальним відривом від Ле Пен (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Ми відповідатимемо!" Зеленський розповів, чого очікувати від Росії в найближчий тиждень (відео)
Дата публікації
Категорія
Ракетний удар по аеропорту в Дніпрі
Ще одне місто може стати ціллю росіян на шляху до Донбасу: подробиці
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 11 квітня
Війна - день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю