Кадыров вновь собрался брать Киев, но сначала поедет "освобождать" Луганск и Донецк (видео)

Очевидно, оккупанты не отказались от идеи захватить Киев

Российские оккупационные войска не оставили планов по захвату столицы Украины и "других населенных пунктов".

Об этом рассказал глава Чечни рамзан кадыров, передает Nexta.

По его словам, он получил все карты от командиров и будет начинаться "точечная работа" и наступательная операция.

Кадыров говорит, что в первую очередь кровавый диктатор владимир путин поставил задачу "освободить Луганск и Донецк". Вероятно, он подразумевал захват Донецкой и Луганской областей, поскольку два эти города и так находятся на временно неподконтрольных территориях ОРДЛО.

"Потом дальше заберем Киев и все остальные города", — сказал он, но потом поправил себя и заявил, что их цель заключается не в том, чтобы захватить города, но чтобы "уничтожить бандеровцев и шайтанов".

Как сообщалось ранее, в Пентагоне заявляли, что пока не видят предпосылок к тому, что российские войска повторно пойдут на штурм Киева. Такое же мнение озвучил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который выразил мнение, что это было бы для россиян "большой тупостью". Вместе с тем полностью исключать вероятность еще одного наступления на столицу он не стал.