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Контратака ЗСУ на Харківщині та спроба росії оточити Сєвєродонецьк: свіжі карти боїв

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Горить танк рф Новина оновлена 07 травня 2022, 06:53
Горить танк рф

Росіян поставили перед вибором — що робити із втраченими позиціями

На північному сході від Харкова продовжується успішний контрнаступ, який відсуває російські війська від міста. Очікується, що воно стане недосяжним для ствольної артилерії.

Як відзначають дослідники The Institute for the Study of War, визволення регіону ведеться широкою дугою. Особливості проведення операції свідчать про впевненість відбивати атаки росії, і готовність проводити масштабні операції, вважають аналітики.

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Тим часом на південний схід від міста, на ізюмському напрямку росіянам не вдається просуватися. Незначних успіхів вони досягли на Сєвєродонецькому напрямку, але в ISW сумніваються в їхній здатності оточити місто.

Карта бойових дій в Україні на 7 травня
Карта бойових дій в Україні на 7 травня

Схід України

Продовжуються спроби оточити українські сили на Донбасі, повідомляється про російські втрати на околицях Барвінкового. Росвійська при цьому проводять повітряну розвідку та стягують війська під Ізюм.

Частково росіянам вдалося досягти успіху на підступах до Сєверодонецька. Повідомляється про атаки на Рубіжне і Воєводівку (північніше Сєвєродонецька). Є ймовірність того, що вони захопили Воронівку на південний схід. Є ознаки спроби оточити Сєвєродонецьк. У районі Попасної продовжуються атаки.

Карта бойових дій на сході України на 7 травня
Карта бойових дій на сході України на 7 травня

Маріуполь

У Маріуполі продовжується спроба росіян захопити підприємство "Азовсталь" — останній бастіон українських військових у місті. Дослідники також очікують на опір цивільного населення спробам окупантів створити картинку для пропаганди про "парад перемоги". Раніше повідомлялося, що з-під Маріуполя відвели частину військ росії.

"Азовсталь" на карті Маріуполя — точаться бої
"Азовсталь" на карті Маріуполя — точаться бої

Харків

Успішний контрнаступ українських сил у регіоні вже звільнив низку сіл, зокрема Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу, Циркуни та частину Черкаських Тишок. Росармія обстрілює українські позиції та намагається перегрупуватися. Втрата позицій може змусити їх направити частину військ у цю точку.

Карта боїв навколо Харкова на 7 травня
Карта боїв навколо Харкова на 7 травня

Південний напрямок

Росармія припинила наступальні дії у бік Кривого Рогу та Запоріжжя в останню добу, не припинивши обстрілу українських військ. Вона посилює засоби радіоелектронної боротьби та сили ППО. Контратак України також не було.

Карта боїв на півдні України на 7 травня
Карта боїв на півдні України на 7 травня

Дослідники резюмують, що росвійська все ще намагатимуться оточити українських захисників на півдні Харківщини та заході Донецької області. Також помічені можливі зміни у планах росії щодо квазідержав у ОРДЛО — їх можу об’єднати в одну "республіку" або приєднати до росії.

Окремо зазначимо, що у ISW не можуть підтвердити або спростувати удар ракетою по російському кораблю "Адмірал Макаров".

Нагадаємо, про пожежу на російському фрегаті на околицях острова "Зміїний" повідомили напередодні. Пізніше з’явилася інформація, що це може бути корабель "Адмірал Макаров". Це новий фрегат російського флоту, що зійшов з верфі у 2015 році.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Карти
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