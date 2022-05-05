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Залужний повідомив про початок контрнаступу ЗСУ: названо напрямки

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наші хлопці готові вибивати з супротивника дух Новина оновлена 05 травня 2022, 14:30
Наші хлопці готові вибивати з супротивника дух

Генерал упевнений у мощі української армії

Сили оборони України переходять у режим контрнаступу. За словами Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, таке завдання поставили перед підрозділами у напрямку Харкова та Ізюму.

Інформацію Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 5 травня.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як пояснив генерал, на Харківщині українські військовослужбовці поступово починають "вибивати" російських окупантів із їхніх насиджених місць, звільняючи рідні населені пункти та повертаючи над ними контроль.

Карта боїв із останніми позиціями росіян (Харківщина). Блакитний колір – звільнена територія
Карта боїв із останніми позиціями росіян (Харківщина). Блакитний колір – звільнена територія

Основні зусилля фронту поки що все одно зосереджені на Донбасі. "Гаряче" всього — на Луганщині. Найжорстокіші бої, за даними Валерія Залужного, відбуваються біля Попасної, Торського та Кремінної. Тут українським військовослужбовцям поки що все ще доводиться тримати оборону, а не контратакувати.

Головнокомандувач повідомив, що поговорив із Головою об’єднаного комітету начштабів США генералом Марком Міллі. Під час цієї бесіди він наголосив на необхідності постачання нових американських РСЗВ, які можуть допомогти стримати спроби росіян обстрілювати всю територію України крилатими ракетами.

Зазначимо, що згідно з інформацією закордонних аналітиків, між Донецькою та Харківською областями ворог може спробувати оточити наших захисників, захопивши їх у котел. Як справи на різних відрізках фронту, можна дізнатися, переглянувши свіжі карти боїв в Україні.

Також "Телеграф" повідомляв, як складається ситуація в окупованому росією Придністров’я та чи варто переживати за можливе відкриття нового фронту.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Війна #Контрнаступ #Ізюм #Валерій Залужний
Наші хлопці готові вибивати з супротивника дух
Україна
Залужний повідомив про початок контрнаступу ЗСУ: названо напрямки
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Наші хлопці готові вибивати з супротивника дух
Залужний повідомив про початок контрнаступу ЗСУ: названо напрямки
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