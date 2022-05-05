Ситуація загострюється: що зараз відбувається на Придністров’ї (мапа)

Ворог намагається штучно спровокувати конфлікт

На території невизнаного Придністров’я починають активніше проявляти себе російські військовослужбовці. Незважаючи на їхню невелику кількість, вони створюють додаткову напругу поряд з Україною, змушуючи українських бійців відволікатися від існуючих завдань.

Про нинішню ситуацію на території невизнаної "ПМР" докладніше розповіли у Генштабі ЗСУ, а також речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За словами Братчука, українські військовослужбовці, зокрема на Одещині, змушені посилити охорону та оборону державного кордону України. Як відомо, довжина лінії зіткнення з Придністров’ям на півдні нашої країни — досить велика, що добре видно на карті.

При цьому ситуація залишається під контролем — ЗСУ намагаються відслідковувати будь-яку активність на території невизнаної "республіці", адже у цьому регіоні присутні російські військовослужбовці.

Противник, до слова, проводить окремі спроби перегрупуватись на окремих напрямках. Також, за інформацією Генштабу, ворог поповнює свої бойові запаси, аби покращити своє тактичне становище. Найімовірніше, таким чином українців лише хочуть зайвий раз налякати та відвернути від внутрішнього фронту, проте наші захисники готові дати відсіч будь-якої хвилини кожному з ворогів.

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Зазначимо, що за останні кілька днів на території Придністров’я з’явилися бетонні блоки, які є своєрідним перекриттям пропускних пунктів на кордоні з Україною. Втім, на будь-яке транспортне сполучення це не вплине – перетнути кордон "ПМР" українці не можуть іще з 26 лютого. При цьому на підконтрольну Молдові територію в’їзд для наших громадян, як і раніше, відкритий.

"Телеграф" також поспілкувався з вітчизняними експертами, які проаналізували, навіщо Москві може бути потрібним конфлікт на кордоні Молдови та України, і чим це обернеться для самого Придністров’я.