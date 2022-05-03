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На кордоні у напрямку Придністров'я з'явились бетонні блоки: що відбувається

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов, Анна Дворовенко
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РФ намагається дестабілізувати ситуацію у Придністров'ї й налаштувати людей на війну з Україною Новина оновлена 03 травня 2022, 15:51
РФ намагається дестабілізувати ситуацію у Придністров'ї й налаштувати людей на війну з Україною

КПП на кордоні України з Придністров'ям не працюють з 26 лютого

У вівторок, 3 травня, на пункті пропуску "Кучурган — Первомайськ", який розташовано на кордоні у напрямку невизнаного Придністров'я, з'явились бетонні блоки. Про це свідчать відеозаписи з камер спостереження.

Інформацію про це підтвердили "Телеграфу" у Державній прикордонній службі України, уточнивши, що пункти пропуску на "кордоні" з Придністров'ям не працюють з 26 лютого.

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"Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 188-р низка пунктів пропуску тимчасово закриті. Зокрема, це ППр на кордоні з рф, рб та на сегменті Придністров'я на кордоні з Молдовою", — повідомив виданню помічник голови ДПСУ Андрій Демченко. — Придністровський напрямок посилено охороняється. Заходи проводяться всіма складовими Сил оборони України, адже цю територію росія також може використати для ескалації ситуації у війні проти нашої країни. Тому для захисту робиться все необхідне".

Бетонні блоки встановили на пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ"
Бетонні блоки встановили на пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ"

Нагадаємо, що росіяни продовжують розгойдувати ситуацію у невизнаному Придністров’ї. Після низки провокацій, що відбулися там наприкінці квітня, з’явилася інформація, що росія ближче до 9 травня готується напасти на Молдову, використовуючи, зокрема, визнання "незалежності" Придністров’я. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

Раніше "Телеграфу" про можливі наступні дії росії на території Придністров’я докладно розповідав військовий експерт, "кіборг" Роман Костенко.

Також ми писали, які документи можуть вказувати на підготовку до ескалації ситуації в "ПМР".

Теги:
#Україна #Придністров'я #Первомайськ #Прикордонна служба
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