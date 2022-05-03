На кордоні у напрямку Придністров'я з'явились бетонні блоки: що відбувається

КПП на кордоні України з Придністров'ям не працюють з 26 лютого

У вівторок, 3 травня, на пункті пропуску "Кучурган — Первомайськ", який розташовано на кордоні у напрямку невизнаного Придністров'я, з'явились бетонні блоки. Про це свідчать відеозаписи з камер спостереження.

Інформацію про це підтвердили "Телеграфу" у Державній прикордонній службі України, уточнивши, що пункти пропуску на "кордоні" з Придністров'ям не працюють з 26 лютого.

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"Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 188-р низка пунктів пропуску тимчасово закриті. Зокрема, це ППр на кордоні з рф, рб та на сегменті Придністров'я на кордоні з Молдовою", — повідомив виданню помічник голови ДПСУ Андрій Демченко. — Придністровський напрямок посилено охороняється. Заходи проводяться всіма складовими Сил оборони України, адже цю територію росія також може використати для ескалації ситуації у війні проти нашої країни. Тому для захисту робиться все необхідне".

Бетонні блоки встановили на пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ"

Нагадаємо, що росіяни продовжують розгойдувати ситуацію у невизнаному Придністров’ї. Після низки провокацій, що відбулися там наприкінці квітня, з’явилася інформація, що росія ближче до 9 травня готується напасти на Молдову, використовуючи, зокрема, визнання "незалежності" Придністров’я. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

Раніше "Телеграфу" про можливі наступні дії росії на території Придністров’я докладно розповідав військовий експерт, "кіборг" Роман Костенко.

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