На границе в направлении Приднестровья появились бетонные блоки: что происходит
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КПП на границе Украины с Приднестровьем не работают с 26 февраля
Во вторник, 3 мая, на пункте пропуска "Кучурган — Первомайск", расположенном на границе в направлении непризнанного Приднестровья, появились бетонные блоки. Об этом свидетельствуют видеозаписи камер наблюдения.
Информацию об этом подтвердили "Телеграфу" в Государственной пограничной службе Украины, уточнив, что пункты пропуска на "границе" с Приднестровьем не работают с 26 февраля.
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"В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 2022 г. № 188-р ряд пунктов пропуска временно закрыт. В частности, это ППр на границе с рф, рб и на сегменте Приднестровья на границе с Молдовой", — сообщил изданию помощник председателя ГПСУ Андрей Демченко. — Приднестровское направление усиленно охраняется. Мероприятия проводятся всеми составляющими сил обороны Украины, ведь эту территорию россия также может использовать для эскалации ситуации в войне против нашей страны. Поэтому для защиты делается все необходимое".
Напомним, что россияне продолжают раскачивать ситуацию в непризнанном Приднестровье. После ряда провокаций, состоявшихся там в конце апреля, появилась информация, что россия ближе к 9 мая готовится напасть на Молдову, используя, в частности, признание "независимости" Приднестровья. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.
Ранее "Телеграфу" о возможных последующих действиях россии на территории Приднестровья подробно рассказывал военный эксперт, "киборг" Роман Костенко.
Также мы писали, какие документы могут указывать на подготовку к эскалации ситуации в ПМР.
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