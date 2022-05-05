росія нагнітає ситуацію у Придністров’ї: у розвідці оцінили боєздатність формувань "ПМР"

На території Придністров’я перебуває не більше 300 боєздатних російських солдатів

Українська розвідка оцінила реальний стан справ збройних формувань т.зв. "ПМР" на території Молдови, а також зробила висновок про їхню боєздатність.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МОУ.

Зазначається, що через відсутність реальних досягнень у ході так званої "спецоперації", як у Росії називають вторгнення в Україну, окупанти хочуть створити видимість загрози нападу з боку бойовиків та російських підрозділів із Придністров’я.

Для цього, кажуть розвідники, росія нагнітає ситуацію в регіоні та використовують її як психологічну операцію проти українців, а також, щоб спробувати відвернути частину ЗСУ від бойових дій у південних і східних областях нашої країни.

Експерти вважають, що кількість справді мотивованих та боєздатних російських військових там перебуває не більше 300. Більшість із них залучена до охорони складів біля села Ковбасна.

Зазначається, що менше половини всіх боєприпасів, що є там, підлягають транспортуванню, а решта вже вичерпала свої терміни придатності.

"Лише 7-8 тис. тонн є справними та можуть бути використані.", — йдеться у повідомленні.

Погана ситуація спостерігається і з бойовою технікою, дві третини з якої не є боєздатною і, швидше за все, не зможе бути відновлена через засоби та потужності для її ремонту.

У ГУР МО не виключають, що територія Придністров’я може бути використана як плацдарм для російських військ на території Молдови, однак це буде можливо лише за умови створення сухопутного коридору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з колишнім головою Зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і дізнався, чому росія продовжує розгойдувати ситуацію в Придністров’ї і чи вона спробує напасти на Молдову.