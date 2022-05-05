россия нагнетает ситуацию в Приднестровье: в разведке оценили боеспособность формирований "ПМР"

На территории Приднестровья находится не более 300 боеспособных российских солдат

Украинская разведка оценила реальное положение дел у вооруженных формирований т.н. "ПМР" на территории Молдовы, а также сделала вывод об их боеспособности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

Отмечается, что из-за отсутствия реальных достижений в ходе так называемой "спецоперации", как в россии называют вторжение в Украину, оккупанты хотят создать видимость угрозы нападения со стороны боевиков и российских подразделений из Приднестровья.

Для этого, говорят разведчики, россия нагнетает ситуацию в регионе и используют ее в качестве психологической операции против украинцев, а также, чтобы попытаться отвлечь часть ВСУ от боевых действий в южных и восточных областях нашей страны.

Эксперты считают, что количество действительно мотивированных и боеспособных российских военных там находится не более 300. Большая часть из них привлечена к охране складов возле села Колбасна.

Отмечается, что менее половины всех имеющихся там боеприпасов подлежат транспортировке, а остальные уже исчерпали свои сроки годности.

"Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы", — сказано в сообщении.

Плохая ситуация наблюдается и с боевой техникой, две трети из которой не является боеспособной и скорее всего не сможет быть восстановлена из-за средств и мощностей для ее ремонта.

В ГУР МО не исключают, что территория Приднестровья может быть использована в качестве плацдарма для российских войск на территории Молдовы, однако это будет возможно лишь при условии создания сухопутного коридора.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с бывшим главой Внешней разведки Украины Николаем Маломужом и узнал, почему россия продолжает раскачивать ситуацию в Приднестровье и действительно ли она попытается напасть на Молдову.