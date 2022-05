Росіяни застопорилися, але намагаються зробити "котел": свіжі карти боїв в Україні

Вороги активізувалися на півдні країни

Російські авіаудари за транспортною системою та інфраструктурними об’єктами в Україні могли бути спрямовані на спробу позбавити нашу країну допомоги заходу. У росії не вийшла, як і з просуванням на сході України.

Як відзначають фахівці The Institute for the Study of War, минулої доби росіянам не вдалося просунутися вперед. Фахівці сумніваються, що план росармії по оточенню Сил оборони України в околицях Рубіжного може бути реалізований військами ворога на південь від Ізюму.

Крім того, що росвійська не просунулися на південний схід від Ізюму, у них не виходять операції на захід від Донецько-Луганської осі. Ці операції, ймовірно, планували об’єднатися на захід від Лиману, Слов’янська, Краматорська. У частково окупованому Маріуполі росіянам вдалося проникнути на "Азовсталь", а на півдні вони безуспішно намагаються контратакувати.

Дослідники змінили підхід до розподілу операцій. Найсерйозніші бої, як і раніше, відбуваються на сході, головним зусиллям росармії виділили спробу оточити українських захисників у котлі між трасою Ізюм-Слов’янськ та лінією фронту Кремінна — Рубіжне — Попасна у Луганську.

Карта бойових дій в Україні на 5 травня

Схід України

Армія Росії з Ізюму намагається просунутися у бік Лимана, Слов’янська та Краматорська для оточення українських сил, при цьому вони "забуксували" через опір армії України. Наші захисники загрожують наземним комунікаціям окупантів із Ізюмом, наприклад, розбивши колону постачання. Зазначається, що на південь та захід від Ізюма йдуть інтенсивні обстріли, міг постраждати понтонний міст ЗСУ у Протопопопівці.

Околиці Лимана: Ямпіль під артилерійськими та ракетними ударами, але навряд чи вдалося захопити. За 15 км на північ від Лиману росіяни просунулися у бік села Шандриголове.

У Попасній та Рубіжному ситуація дуже складна – йдуть бої, у мешканців закінчується питна вода та їжа.

Карта бойових дій на сході України на 5 травня

Маріуполь

Росіянам удалося проникнути на територію підприємства "Азовсталь". Ідуть запеклі бої — провести туди ворога зміг зрадник серед співробітників заводу. У місті посилюється гніт окупантів, які хочуть із помпою відсвяткувати 9 травня.

Карта бойових дій у Маріуполі на 5 травня

Харків

Хоча Харків і залишається місцем стримування частини українських військ, росіян успішно контратакують. Просування на 40 км у бік Старого Салтова підтверджено. Місто та передмістя залишаються під артилерійськими та авіаобстрілами.

Карта бойових дій навколо Харкова на 5 травня

У мережі також з’явилося відео, як змінювалася зона окупації довкола Харкова. Зазначимо, що до підтвердження Генштабом ЗСУ останні дані до карти не включені.

Південний фронт

На Херсонщині посилилися обстріли, а у бік Запоріжжя росармія намагалася наступати. Район Новосілки Донецької області та Оріхова Запорізької штурмували, але безуспішно. Імовірна мета — просунутися до траси від Донецька до Запоріжжя. Лінії постачання росіян обстрілює українська артилерія. На Херсонщині обстріл росармія посилила на південному заході та північному сході. Ворог намагався висунутись на Князівку, Малу Шестерню та Нововознесенське у бік Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Карта бойових дій на півдні України на 5 травня

На північний схід від України в Білорусі почалися масштабні "навчання". Дослідники вважають, що Білорусь у війну не вступить. Тим часом з іншого боку кордону, у Придністров’ї, почалося нагнітання ситуації.

Частина України залишається під окупацією ворога. Як раніше писав "Телеграф", це сталося через те, що російські війська перевищували в чисельності українців у 15 разів.