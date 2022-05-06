Бог не на боці Росії – фрегат «Адмірал Макаров» возив головну ікону російського флоту, але не допомогло

Фрегат брав участь у бойових діях у Сирії

У п’ятницю, 6 травня, біля тимчасово окупованого острова Зміїний був підбитий російський фрегат. За словами нардепа Олексія Гончаренка, удар отримав "Адмірал Макаров".

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про черговий пошкоджений російський корабель.

Новий фрегат, але гірший за "Москву"

"Адмірал Макаров" відноситься до серії сторожових кораблів або фрегатів проекту 11356Р, і був закладений у Калінінграді на заводі "Янтар" у 2012 році. На воду корабель було спущено у 2015 році, а навесні 2016 року розпочалися випробування перед прийняттям на озброєння.

Хоча у ВМФ Росії заявили про успішність випробувань, в дію корабель вступив на півроку пізніше запланованого терміну 27 грудня 2017 року.

"Адмірал Макаров" має розміри 124 метри завдовжки і 15 метрів завширшки, а водотоннажність коливається від 3800 до 4000 тонн залежно від завантаженості корабля. Може самостійно пропливти 4000 морських миль або 7400 км, перебуваючи у відкритому морі до 30 діб при швидкості 30 вузлів/година або 55,5 км.

Повний екіпаж судна досягає 180 осіб, несе на собі 1 вертоліт у пошуково-рятувальному або протичовновому варіанті, 2 торпедні апарати, а також артилерію (1 гармату калібру 100 мм і 2 по 30 мм), протикорабельні та протиповітряні ракети, крилаті ракети .

При цьому, як зізнавалися російські ЗМІ після потоплення "Москви", система ППО "Адмірала Макарова", основою якого є ЗРК "Штиль-1", поступається навіть системі утопленого флагмана ЧФ РФ. Напівактивне наведення ЗУР "Штиль" погано забезпечує ураження ПКР.

"Зовнішній вигляд цього фрегата дивує. Як конструктори змогли перетворити палубу на хаотичне сміттєзвалище різноманітного обладнання? Такий хаос викликає підвищені відображення радіохвиль, і за помітністю фрегат може і перевершити "Москву". Будь-яка ПКР такий корабель відразу виявить. Тому тепер нашому флоту з Севатсополю слід виходити з обережністю. Під охороною берегових ЗРК надійніше", — описали зовнішній вигляд "Адмірала Макарова" на російському сайті "Topwar".

Служив у Сирії, возив головну ікону флоту Росії – не допомогло?

У жовтні 2018 року фрегат прибув до місця постійної служби у тимчасово окупований Севастополь.

За цей час корабель тричі виходив у бойові походи у складі оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі, що брало участь у бойових діях Росії в Сирії. У ході одного з таких виходів у вересні 2019 року корабель доставив головну ікону Військово-Морського Флоту Росії "Святий апостол Андрій Первозванний" у пункт базування середземноморського угруповання кораблів ВМФ Росії в Сирії.

Судячи з повідомлень про пожежу на кораблі, ймовірно, спричинене попаданнями українських ПКР "Нептун", очевидно, що незважаючи на поїздку ікони, Бог відвернувся від корабля.

Також під час стоянки "Адмірала Макарова" у Севастополі його періодично відкривали для охочих його оглянути.

Тим часом супутник однієї з країн НАТО зумів відшукати конкретне місце, де потонув крейсер "Москва", якому тепер прогнозують стати пам’яткою Чорного моря.