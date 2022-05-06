Росіяни відводять війська із Маріуполя? Пентагон поділився останніми даними

Облога Маріуполя в основному тримається за рахунок постійних ударів з повітря

Більшість російських солдатів, які раніше перебували в Маріуполі, нарешті покинула місто, рушивши в північному напрямку. При цьому окремі підрозділи окупантів, як і раніше, атакують "Азовсталь" і тримають позиції на підходах до населеного пункту.

Про це стало відомо після брифінгу речника Міноборони США Джона Кірбі 5 травня.

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За словами представника Пентагону, переважно російське командування відводить підрозділи сухопутних військ. Їх спрямовують на інші відрізки фронту, який зараз проходить на території Донецької та Луганської областей.

При цьому деякі батальйонні тактичні групи, як і раніше, залишаються в місті і наближених до нього населених пунктах.

"Здебільшого активність йде через авіаудари по Маріуполю та його околицях, і, звичайно ж, по "Азовсталі", — підкреслив Кірбі, пояснюючи нинішню ситуацію в місті.

При цьому в Пентагоні зазначають, що не мають "ідеального огляду" щодо нинішньої дислокації армії Росії в цьому регіоні. Проте заперечувати величезні руйнування, завдані Маріуполю російською армією, американці не збираються — є достатньо свідчень, які підтверджують звірства росіян.

Нагадаємо, раніше ми писали, як, за словами командира "Азова", зараз відбуваються бої на території заводу "Азовсталь". Зазначимо, що днями росіянам вдалося не просто заблокувати підприємство, а прорватися на його територію.

Цікаво, що напередодні радник голови ОП Олексій Арестович заявив, нібито росіян вдалося відкинути від "Азовсталі", проте цю інформацію не підтвердили самі захисники маріупольської твердині.