Рус

Промашка вийшла: Кадиров "захопив" вже 8 років як окуповане українське селище (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
690
Рамзан Кадиров та "кадировці" Новина оновлена 05 травня 2022, 23:03
Рамзан Кадиров та "кадировці"

Прихвостень путіна похвалився уявною перемогою на Донбасі

У четвер, 5 травня, на 71-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про захоплення "кадировцями" селища на Луганщині.

Відповідний пост Кадиров розмістив на своєму telegram-каналі.

Глава Чечні заявив, що його бійці "захопили" Світличне (Луганська область). Примітно, що це селище вже 8 років перебуває під окупацією рф. Кадиров при цьому розповідає про "злагоджені дії чеченських бійців", які "блискуче впоралися з поставленим завданням".

Світличне на карті України
Світличне на карті України

Примітно, що Світличне знаходиться в глибокому тилу військ рф, більш ніж за 100 кілометрів від лінії зіткнення.

Додамо, що Тік-Ток війська Кадирова вже попадалися на створенні фейкових відео. Нещодавно вони похвалилися, що зловили "розвідника ЗСУ".

Нагадаємо, нещодавно між чеченцями та бурятами у російській армії стався серйозний конфлікт, який закінчився стріляниною. Повідомляється, що буряти були незадоволені привілейованим статусом чеченських підрозділів у російській армії.

Раніше повідомлялося, що путін зробив "ката Кадирова" героєм росії.

Теги:
#Україна #Росія #Луганська область #Рамзан Кадиров #Кадировці #Війна з Росією
Родина втратила будинок у Маріуполі
В регіонах
Втратили дім і в Донецьку, і в Маріуполі: історія родини, яку евакуювали з-під обстрілів росіян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Родина втратила будинок у Маріуполі
Втратили дім і в Донецьку, і в Маріуполі: історія родини, яку евакуювали з-під обстрілів росіян
Дата публікації
Категорія
Подвиг українських захисників неможливо забути
Сильно і боляче водночас: у мережі показали фото кладовища у Дніпрі, де ховають українських захисників
Дата публікації
Категорія
Рамзан Кадиров та "кадировці"
Промашка вийшла: Кадиров "захопив" вже 8 років як окуповане українське селище (відео)
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
"Спецоперація" путіна захлинеться: названо важливий напрямок для контрнаступу
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти продовжують бити ракетами по містах України
Війна - день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець